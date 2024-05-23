The Times, WSJ и NYP открыли OpenAI доступ к своим публикациям

Управляемая Сэмом Альтманом компания OpenAI подписала соглашение, которое предоставит ей доступ к контенту некоторых крупнейших новостных изданий, входящих в медиаконгломерат News Corp. Об этом сообщила сама компания:

«Благодаря этому партнерству OpenAI получила разрешение отображать контент из заголовков новостей News Corp в ответ на вопросы пользователей и улучшать свои продукты с конечной целью предоставить людям возможность делать осознанный выбор на основе надежной информации и источников новостей».

Это уже вторая сделка OpenAI с медиа, после того, как компания договорилась о лицензировании контента Financial Times для разработки моделей искусственного интеллекта.



Предоставленный массив данных будет использован для обучения и улучшения моделей ИИ, создаваемых компанией. Отмечается, что такие партнерства могут быть прибыльными для издателей новостей, которым традиционно отказывают в доле прибыли, получаемой интернет-гигантами за распространение их контента.



OpenAI не разглашает финансовые детали своей последней сделки, но Wall Street Journal, которая принадлежит News Corp, сообщила, что она может стоить более 250 млн долларов в течение пяти лет.



Соглашение также будет включать гарантию того, что контент не станет доступным на ChatGPT сразу после его публикации на одном из новостных сайтов. В целом новое соглашение предоставит OpenAI доступ к текущему и архивному контенту нескольких изданий News Corp, включая Wall Street Journal, MarketWatch, Times и другие.

Помимо предоставления контента, News Corp будет делиться журналистским опытом, чтобы обеспечить соблюдение самых высоких стандартов журналистики во всех предложениях OpenAI, также сказано в сообщении компании.

«Мы считаем, что историческое соглашение установит новые стандарты правдивости, добродетели и ценности в эпоху цифровых технологий, — сказал Роберт Томсон, генеральный директор News Corp. — Мы рады, что нашли принципиальных партнеров в лице Сэма Альтмана и его талантливого коллектива, понимающего коммерческую и социальную значимость журналистов и журналистики. Это знаковое соглашение — не конец, а начало прекрасной дружбы, в которой мы совместно стремимся мгновенно создавать и доставлять понимание и честность».

«Наше партнерство с News Corp — это момент гордости для журналистики и технологий, — заявил Сэм Альтман. — Мы очень ценим историю News Corp как лидера в освещении последних новостей по всему миру и рады расширить доступ наших пользователей к её высококачественным репортажам. Вместе мы закладываем основу для будущего, в котором ИИ глубоко уважает, совершенствует и поддерживает стандарты журналистики мирового уровня».