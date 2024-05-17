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17 May 2024

OpenAI активно наращивает сотрудничество с популярными интернет-сервисами

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Расширены возможности анализа данных в ChatGPT с использованием Google Drive и OneDrive, а также заключено соглашение с Reddit для обучения чатбота с использованием контента данной платформы.
Фото: Depositphotos

Компания OpenAI расширила возможности анализа данных в ChatGPT с использованием Google Drive и OneDrive. Она заявила, что эти улучшения упростят процесс работы с наборами данных и предоставят пользователям больше интерактивных инструментов для работы.

Теперь файлы в чат-бот можно будет загружать напрямую из Google Drive и Microsoft OneDrive. ​​ChatGPT получит доступ к сервисам Google, таким как таблицы, документы, презентации и платформам Microsoft, таким как Excel, Word и PowerPoint.

Кроме того, в чат-бот внедрят расширяемое представление для таблиц и диаграмм. Когда пользователи добавляют набор данных, ChatGPT создаст интерактивную таблицу, которую можно развернуть в полноэкранном режиме. Наконец, можно будет кликать на определённые области таблицы, чтобы задать дополнительные вопросы или выбрать подсказки.

Также OpenAI и популярный интернет-форум Reddit сообщили о достижении соглашения о партнерстве. В его рамках OpenAI получит возможность использовать контент с Reddit для обучения своего чатбота ChatGPT.

Эксперты отмечают, что соглашение с OpenAI подчеркивает стремление Reddit расширить свой бизнес и получать новые доходы помимо рекламной выручки. После объявления о сделке акции Reddit подскочили в цене на 12%.

искусственный интеллект Google Microsoft Reddit сотрудничество ChatGPT OpenAI

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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