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27 March 2024

Депутаты приняли закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома

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Документ устанавливает единые требования к размещению сетей связи и позволяет жильцам выбирать провайдера самостоятельно.

Государственная дума в третьем и финальном чтении приняла закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД). Документ устанавливает единые требования к размещению сетей связи и позволяет жильцам выбирать провайдера самостоятельно. Сейчас договор с компанией заключается по решению двух третей собственников жилья.

«Между тем, обеспечить присутствие на собрании собственников жилья в указанном количестве — практически невозможно. В результате это приводит к массовым злоупотреблениям со стороны лиц, уполномоченных на управление жилым фондом, которые используют непрозрачные схемы согласования размещения оборудования, фактически монополизируя право доступа операторов связи в МКД», — говорится в пояснительной записке.

Провайдеров, которые продолжат работу, обяжут в течение года переустановить оборудование уже по единым стандартам. Также новый закон обязывает их нести ответственность за нарушение требований безопасности. Технические требования к размещению сетей в течение четырёх месяцев установит правительство.

Общее собрание собственников сможет отменить любое решение о доступе провайдера, но для этого потребуется не менее двух третей голосов. 

провайдеры Госдума многоквартирные дома

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