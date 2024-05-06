Минцифры расширит перечень передаваемых силовикам сведений о пользователях

Как сообщает Forbes, Минцифры намерено расширить перечень сведений о пользователях, которые интернет-ресурсы должны сохранять для силовых органов и передавать по их требованию. Это следует из проекта постановления правительства, которое министерство разместило на портале проектов нормативных правовых актов. Министерство предлагает дополнить перечень информации, которую должны хранить организаторы хранения информации, номером сетевого порта пользователя и самого ресурса ОРИ.

ОРИ — это владелец сайта, у которого есть возможность коммуникации между пользователями (включая соцсети, мессенджеры, файловые хранилища, видеохостинги, сайты знакомств, СМИ, онлайн-магазины). Сетевой порт — это числовой идентификатор программы или процесса, которые обслуживают сетевые соединения на выбранном IP-адресе. Информация об IP-адресах пользователей и сайтов уже сохраняется в рамках закона о «суверенном рунете».

В пояснительной записке утверждается, что из-за отсутствия у силовиков расширенных сведений об IP-адресах и портах пользователя зачастую невозможно выявить конкретного пользователя при размещении и/или отправке противоправного контента.

В Минцифры при этом уверяют, что правила хранения данных для ОРИ вступили в силу еще 1 июля 2018 года, а сейчас в них вносятся «технические правки». По версии министерства, эта «мера направлена на повышение раскрываемости преступлений в интернете, а также защиту данных пользователей от мошенников».

Собеседник Forbes, близкий к крупному-интернет-сервису, рассказал, что разные ОРИ по-разному выстраивают процессы сбора и хранения такой информации, и они не всегда могут получить требуемые данные при регистрации или авторизации пользователя. «Любое расширение объема хранимых данных для ОРИ приводит к дополнительным издержкам, так как растет объем обрабатываемой информации», — уверен он. Источник признал, что хранения сведений «технически возможно», но все же спровоцирует увеличение издержек.

В начале года Минцифры предложило изменить подход к формированию реестра организаторов распространения информации, участники которого обязаны полгода хранить переписку пользователей, передавать данные в ФСБ и устанавливать оборудование СОРМ. Предполагалось наделить Роскомнадзор возможностью принудительного включения в реестр сайтов, отвечающих определенным критериям и отказывающихся сделать это добровольно. Эксперты предупреждали, что это значительно увеличит финансовую нагрузку для многих интернет-ресурсов.