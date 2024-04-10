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10 April 2024

Россиянам при аресте счетов предлагают отключать услуги связи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Такой законопроект подготовило Минцифры с целью «пресечения легализации преступных доходов посредством сим-карты и денежных переводов» через номер телефона.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva AI

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовило законопроект о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи денежные счета наложен арест. Об этом рассказал заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики РФ Артем Шейкин:

«Подготовлен законопроект о наделении операторов связи правом приостановить оказание услуг».

Как отметил депутат, Росфинмониторинг документ уже согласовал, добавив также, что приостановка услуг может быть осуществлена в том случае, если операции по счету абонента были приостановлены или же на внесенные абонентом денежные средства наложили арест.

«Арест средств абонента будет основанием для прекращения оказания услуг связи», — заявил Шейкин.

Такими мерами предполагается «пресекать факты легализации доходов, полученных преступным путем, посредством сим-карты и денежных переводов через номер телефона». Изменения предполагается внести в федеральный закон №126-ФЗ «О связи».

Ведомства также «уделили необходимое внимание разработке порядка отказа в исполнении распоряжения клиента о переводе денежных средств, осуществляемых посредством идентификационного электронного модуля абонента (SIM-карта)». Речь идёт о случаях, когда договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи содержит недостоверные сведения об абоненте.

операторы связи Минцифры Росфинмониторинг 126-ФЗ денежные переводы абоненты арест счетов

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