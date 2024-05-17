Актёры озвучивания подали в суд на «позаимствовавший» их голоса стартап

Пол Скай Лерман (Paul Skye Lehrman) и его жена Линни Сейдж (Linnea Sage), которые являются актёрами озвучивания, подали иск против стартапа искусственного интеллекта Lovo в федеральном суде Манхэттена, обвиняя компанию в незаконном копировании их голосов и использовании без разрешения в своей технологии озвучивания на основе ИИ. Оба они заявляют, что компания из Сан-Франциско продавала ИИ-версии их голосов без разрешения. Причём сами образцы голосов, по утверждению актёров, также были получены компанией обманным путём.



Актёры требуют возмещения убытков в размере не менее 5 миллионов долларов, обвиняя Lovo в мошенничестве, ложной рекламе и нарушении их прав на публичность.



По словам Лермана, в 2022 году он, находясь в доме своего друга, увидел на YouTube ролик о «спецоперации» России на территории Украины, и сразу же идентифицировал звучащий там голос как свой, хотя никогда не заключал с оператором канала договор на использование его использование.



Год спустя, уже на приёме у врача, он снова наткнулся на свой голос в подкасте, где его голосом рассказывалось об опасностях технологий. По его словам, именно тогла он и его жена Линни, тоже актриса озвучивания, которая подозревает, что и её голос был украден таким же образом, обратились к адвокату.



Примечательно, что крупная забастовка актёров, которая прошла в США в прошлом году, продлившись почти четыре месяца, привела к тому, что киностудии договорились с актёрами о том, что использование их цифровых копий будет оплачиваться в том же объёме, как будто актёры сами бы принимали участие в съёмках.



Непонятно, распространялось ли это соглашение на дубляж и нарушает ли сейчас его компания Lovo, однако затронутые актёры настроены весьма решительно.



«Мы хотим убедиться, что это не повторится с другими людьми», — сказал адвокат Стив Коэн, представляющий истцов:

«Мы не знаем, сколько людей из тысяч голосов, которые использует Lovo, знают о том, что их голоса использовались и могут продолжать использоваться в будущем».

Лерман и Сейдж были наняты на американской платформе фриланса Fiverr для выполнения работы по озвучке для анонимных клиентов. Лерману сообщили, что его голос будет использован только для некого «исследовательского проекта», а Сейдж — что её голос будет использоваться только для «тестовых сценариев для радиообъявлений».



Примечательно, что Lovo продавала украденные голоса актёров под другими именами. Так, Пол Скай Лерман превратился в «Кайла Сноу», а Линнеа Сейдж стала «Салли Коулман». По словам истцов, на письмо с требованием прекратить использование их голосов, компания заявила, что их голоса «не были популярны», а их продажи были «незначительными».



Актёры подали свой иск от имени всех актёров дубляжа, чьи голоса также, как утверждается, могли быть неправомерно использованы Lovo. В иске утверждается, что на сайте Lovo также предлагаются голоса, имитирующие таких знаменитостей, как Барак Обама, Марк Цукерберг и Конан О’Брайен. Едва ли кто-то из них давал согласие на подобные вещи.