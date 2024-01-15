Privacу Day 2024 — ИИ и новые вызовы в приватности

Privacy Day 2024 — это международная конференция на русском языке о приватности, защите персональных данных и балансе между доступом к информации и тайной частной жизни. Она пройдёт 29 января 2024 года в формате онлайн, с подключением экспертной площадки из Казахстана. Мероприятие приурочено к Международному дню защиты данных.

Уникальность конференции состоит в возможности рассмотреть вопросы приватности с точки зрения бизнеса, общества и технологий на одной площадке, собрав картину в целом. Цель — вовлечь русскоязычное сообщество в глобальную дискуссию о приватности, с одной стороны, и представить русскоязычным слушателям мировой опыт, с другой.

Privacу Day 2024 сфокусируется на наиболее важных темах, ставшими актуальными в 2023 году и начале 2024 года. Главная тема конференции — «Нейросети, ИИ и приватность».

В первом треке гости обсудят проблемы приватности в бизнесе и госрегулировании. Откроет мероприятие большая панельная дискуссия с экспертами из разных стран, которые поделятся национальным опытом. Также в треке запланированы выступления отдельных спикеров и круглый стол с участием регуляторов из стран Евразийского региона.

Второй трек будет посвящён разбору наиболее острых общественных проблем, которые связаны с приватностью, безопасностью, защитой частной жизни граждан и их цифровых прав. Так, специалисты расскажут про слежку за журналистами через шпионские программы, проиллюстрировав её кейсами. Отдельное обсуждение получит ситуация с блокировками VPN-сервисов и возможностями их работы в регионах с высоким уровнем цензуры.

Третий трек — это разговор про технологические тенденции. Гости обратят внимание слушателей на актуальные вызовы в области приватности и свободы интернета. Кроме того, состоится презентация новых проекты и бизнес-стартапов.

Площадка в Алматы в прямом эфире предоставит слово специалистам из Казахстана, которые расскажут про ограничения работы VPN-сервисов, нарушение приватности «иностранных агентов» и (не)соблюдение прав пользователей при работе онлайн-платформ в стране.

Международная конференция Privacy Day проводится с 2019 года. Ранее в ней уже принимали участие эксперты в области прайваси из России, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Республики Беларусь, Армении, Германии, Великобритании, Голландии, Швейцарии, Канады и США. Конференцию 2023 года и её материалы посмотрели более 7,5 тысяч человек из разных стран мира.

В 2024 году мероприятие будет транслироваться на YouTube. Участие для слушателей бесплатно и не требует дополнительной регистрации и сбора персональных данных. Организаторами выступают Digital Rights Group и Privacy Accelerator. Партнёры конференции — международные и российские IT-компании, прайваси-стартапы, правозащитные и общественные организации, юридические ассоциации и СМИ. Среди них — «Роскомсвобода», Eurasian Digital Foundation, Access Now, RPPA, CyberHub, Privacy International, Open Data Armenia и др.