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30 July 2024

Госдума приняла закон о порядке обработки обезличенных персданных

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Компании должны будут анонимизировать и сдавать их в ГИС по запросам Минцифры.

Госдума приняла закон о порядке обработки обезличенных персональных данных. Компании должны будут анонимизировать и сдавать их в соответствующую государственную информационную систему (ГИС) по запросам Минцифры. В обмен бизнес получит возможность анализировать дата-сеты, не выгружая их и не покидая периметра «госозера» данных. Кроме того, свежая коммерческая информация станет доступна бизнесу для изучения только через год после сдачи в систему во избежание недобросовестной конкуренции. 

Новые нормы касаются всех регионов помимо Москвы. Московские власти будут сами собирать и обезличивать персональные данные жителей столицы в соответствующей региональной системе. В неё попадут в том числе и биометрические данные москвичей. В обезличенном виде их предполагается использовать для развития технологий искусственного интеллекта. 

 

👉 Биометрические данные. Можно ли их не сдавать?

 

Ранее эксперты отмечали, что законопроект содержит множество отсылок к ещё не разработанным подзаконным актам. Необходимо создать более двух десятков новых «нормативок», а также сертифицировать программное и аппаратное обеспечение для обезличивания данных. Это требует значительных временных и финансовых ресурсов. По оценкам Ассоциации больших данных (АБД), создание ГИС обойдется минимум в 20 млрд руб.

Представители бизнеса же выражали обеспокоенность тем, что принудительная передача обезличенных данных государству негативно скажется на развитии новых технологий и инноваций. Например, «Вымпелком» считает, что такие меры приведут к снижению уровня развития технологий и уменьшению инвестиций в эту область.

Москва персональные данные Госдума биометрия

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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