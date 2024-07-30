Госдума приняла закон о порядке обработки обезличенных персданных

Госдума приняла закон о порядке обработки обезличенных персональных данных. Компании должны будут анонимизировать и сдавать их в соответствующую государственную информационную систему (ГИС) по запросам Минцифры. В обмен бизнес получит возможность анализировать дата-сеты, не выгружая их и не покидая периметра «госозера» данных. Кроме того, свежая коммерческая информация станет доступна бизнесу для изучения только через год после сдачи в систему во избежание недобросовестной конкуренции.

Новые нормы касаются всех регионов помимо Москвы. Московские власти будут сами собирать и обезличивать персональные данные жителей столицы в соответствующей региональной системе. В неё попадут в том числе и биометрические данные москвичей. В обезличенном виде их предполагается использовать для развития технологий искусственного интеллекта.

👉 Биометрические данные. Можно ли их не сдавать?

Ранее эксперты отмечали, что законопроект содержит множество отсылок к ещё не разработанным подзаконным актам. Необходимо создать более двух десятков новых «нормативок», а также сертифицировать программное и аппаратное обеспечение для обезличивания данных. Это требует значительных временных и финансовых ресурсов. По оценкам Ассоциации больших данных (АБД), создание ГИС обойдется минимум в 20 млрд руб.

Представители бизнеса же выражали обеспокоенность тем, что принудительная передача обезличенных данных государству негативно скажется на развитии новых технологий и инноваций. Например, «Вымпелком» считает, что такие меры приведут к снижению уровня развития технологий и уменьшению инвестиций в эту область.