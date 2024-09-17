Депутаты приняли в I чтении законопроект о регулировании платных онлайн-подписок

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который прописывает в законе о защите прав потребителей правила списания периодических платежей при расчетах в интернете. Документ №405607-8 был внесён еще летом 2023 г. и затем доработан с учетом замечаний правительства.

Законопроектом предлагается включить в договор об онлайн-подписках информацию о сроке действия, размере и периоде платежей, порядке отказа от услуг. При этом сам договор будет действовать только до последнего дня оплаченного периода.

Авторы законопроекта, выступая перед коллегами, заявляют, что интернет-платформы не всегда полно и подробно информируют о платных подписках. Пользователи не знают о деталях договора, форме и способе его расторжения. По мысли депутатов, с принятием новых поправок «использование онлайн-сервисов станет боле осознанным».

В пояснительной записке сказано, что очень часто онлайн-платформы без ведома пользователя подключают его к тем или иным услугам, за которые приходится платить раз месяц, а отказаться от них достаточно непросто.

Согласно тексту принятого в первом чтении документа, информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать: данные о сроке действия абонентского договора, размере периодического платежа, порядке его определения, сроке уплаты очередного платежа, странице сайта в интернете, где указаны условия отказа от договора.



При этом уточняется, что при отказе потребителя от абонентского договора продавец (исполнитель) не имеет права списывать деньги с банковских счетов потребителя в рамках этого договора, за исключением случаев погашения задолженности по периодическим платежам, возникшей до отказа потребителя от договора.



«Предусматривается, что вне зависимости от даты отказа потребителя от подписки она действует до следующего периодического платежа. Таким образом, если потребитель заплатил за годовую подписку и отказался от нее по истечении шести месяцев, она продолжает действовать до конца годового периода, при этом ранее уплаченные потребителем средства не возвращаются, за исключением случаев несоответствия содержания услуги заявленным параметрам», — говорится в пояснительной записке.



Действие нового регулирования не распространяется на предоставление дополнительных услуг, связанных с мобильной связью (на правоотношения по оказанию контентных услуг).



«Предлагаемые изменения призваны обеспечить защиту базовых прав потребителей на информацию и осознанный выбор, устранив ряд проблем, с которыми может столкнуться потребитель услуг цифровых подписок», — отмечается в пояснительной записке.



В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 г.

Обсуждение законопроекта длилось не очень долго, вопросы в основном были технического характера. К примеру, один из депутатов предложил, что уполномоченным органом, который будет контролиться вышеописанный процесс, должен стать Роскомнадзор. В свою очередь, инициаторы законопроекта сказали, что основные поправки к нему должны будут поступить ко второму чтению.

Документ в итоге был принят единогласно.