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12 September 2024

«Фонтантка»: чиновникам в СПб запретили Telegram и WhatsApp для работы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Запрет вводят «в целях предотвращения фактов компрометации, уничтожения или модификации информации ограниченного доступа, а также недопущения предпосылок к таким фактам».
Фото: Pixabay

Все руководители петербургских органов исполнительной власти получили указание запретить использование иностранных мессенджеров для обмена служебной информацией. В списке — WhatsApp и Telegram. Об этом сообщает «Фонтанка», в распоряжении которой есть копия такого письма.

 



Несмотря на то, что документ с соответствующей просьбой комитета по информатизации и связи (КиС) датирован 4 сентября, до подведомственных учреждений аналогичные сообщения — уже в форме строгого запрета — стали доходить позже, и уже со ссылкой на распоряжения курирующих их комитетов.

Как говорится в письме главы КиС Юлии Смирновой, запрет вводят «в целях предотвращения фактов компрометации, уничтожения или модификации информации ограниченного доступа, а также недопущения предпосылок к таким фактам».

По данным «Фонтанки», в качестве альтернативного средства коммуникации предлагается использовать отечественный мессенджер eXpress, это платформа корпоративных коммуникаций. как говорится на ее сайте, это «единственный на сегодняшний момент сертифицированный ФСТЭК РФ корпоративный Super App с инсталляциями в крупных компаниях на десятки и сотни тысяч пользователей».

Разработку ведет «Анлимитед Продакшен» — московская компания Андрея Врацкого с оборотом более миллиарда за 2023 год. Она неоднократно получала контракты на передачу лицензий для использования своего ПО в государственные компании и учреждения.

 

Напомним, после задержания Павла Дурова во Франции российским чиновникам пришло поручение удалить служебные переписки в Telegram. По данным СМИ, такие распоряжение волучили сотрудники ряда силовых ведомств, высшие чины Минобороны, чиновники администрации президента и правительства, а также некоторые крупные бизнесмены. Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что «государственные служащие по идее не должны использовать в служебных целях мессенджеры», так как ни один из них не является надежным с точки зрения информационной безопасности, включая Telegram.

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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