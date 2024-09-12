«Фонтантка»: чиновникам в СПб запретили Telegram и WhatsApp для работы

Все руководители петербургских органов исполнительной власти получили указание запретить использование иностранных мессенджеров для обмена служебной информацией. В списке — WhatsApp и Telegram. Об этом сообщает «Фонтанка», в распоряжении которой есть копия такого письма.





Несмотря на то, что документ с соответствующей просьбой комитета по информатизации и связи (КиС) датирован 4 сентября, до подведомственных учреждений аналогичные сообщения — уже в форме строгого запрета — стали доходить позже, и уже со ссылкой на распоряжения курирующих их комитетов.



Как говорится в письме главы КиС Юлии Смирновой, запрет вводят «в целях предотвращения фактов компрометации, уничтожения или модификации информации ограниченного доступа, а также недопущения предпосылок к таким фактам».



По данным «Фонтанки», в качестве альтернативного средства коммуникации предлагается использовать отечественный мессенджер eXpress, это платформа корпоративных коммуникаций. как говорится на ее сайте, это «единственный на сегодняшний момент сертифицированный ФСТЭК РФ корпоративный Super App с инсталляциями в крупных компаниях на десятки и сотни тысяч пользователей».



Разработку ведет «Анлимитед Продакшен» — московская компания Андрея Врацкого с оборотом более миллиарда за 2023 год. Она неоднократно получала контракты на передачу лицензий для использования своего ПО в государственные компании и учреждения.

Напомним, после задержания Павла Дурова во Франции российским чиновникам пришло поручение удалить служебные переписки в Telegram. По данным СМИ, такие распоряжение волучили сотрудники ряда силовых ведомств, высшие чины Минобороны, чиновники администрации президента и правительства, а также некоторые крупные бизнесмены. Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что «государственные служащие по идее не должны использовать в служебных целях мессенджеры», так как ни один из них не является надежным с точки зрения информационной безопасности, включая Telegram.