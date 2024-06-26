Минфин прорабатывает создание платформы для расчётов цифровым рублём

Россия работает над созданием расчётно-платежной инфраструктуры вместе с центральными банками стран БРИКС, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, готовится запуск платформы BRICS Bridge для расчётов в национальных валютах, в том числе — цифровых.

Новая система позволит проводить транзакции между странами напрямую и снизит влияние западных санкций на международные платежи.



Предполагается, что расчёты могут проводиться в цифровых рублях, юанях или риалах. Также обсуждается возможность внедрения единой цифровой валюты БРИКС с привязкой ее курса к корзине валют государств — участников объединения.



Еще одним вариантом может стать выпуск центробанками специальных цифровых финансовых активов (ЦФА). По аналогии со стейблкоинами их стоимость могут привязать к курсам нацвалют.

Единая платформа на основе цифровых и финансовых активов позволит добавить платежам обезличенности и, как следствие, независимости, пояснил член генсовета «Деловой России» Алексей Долматов.



Нововведение особенно актуально на фоне новых ограничений Запада, отмечает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он напомнил, что июньский 14-й пакет санкций ЕС запретил европейским организациям подключаться к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). В итоге иностранные компании могут опасаться использовать механизм из-за риска попасть под вторичные ограничения, указал эксперт.

В свою очередь, первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин призвал использовать любые, даже непопулярные способы проведения платежей за рубеж для нормализации международных расчётов.

«Из более мелкого, но в моменте важного — это международные расчёты. Вот надо сделать все, чтобы колеса крутились. То, что казалось нам вчерашним днем, непопулярным — там, не знаю, свопы (в том числе центральных банков), какие-то клиринговые системы, использование крипты — все надо апробировать, все надо пробовать и как можно быстрее. Потому что [если] не будет нормальных расчетов за продукцию по внешнеэкономической деятельности, для нашей и экспортно, и импортно зависимой страны это просто всё, это погибель», — сказал он.