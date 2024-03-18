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18 March 2024

В России появится платформа для конфискованной криптовалюты

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Минфин должен проработать этот вопрос и отчитаться перед правительственной комиссией 1 октября текущего года.
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил Минфину создать цифровую платформу, на которую будет можно отправлять криптовалюту, конфискованную в рамках уголовных дел:

«Проработать вопрос о создании локализованной на территории РФ и находящейся под контролем государства платформы цифровых валют для целей их изъятия и хранения в рамках уголовного производства. О проведенной работе проинформировать правительственную комиссию до 1 октября 2024 года».

Поручение дали по итогам правительственной комиссии, которая прошла в конце декабря 2023 года.

Уже сейчас криптовалюта признана активом и изымается в рамках уголовных дел, но в основном на физических носителях. Инициативу по созданию специальной платформы поддерживают в профильных комитетах Госдумы, где готовят к внесению в нижнюю палату парламента законопроект по урегулированию её обращения.

МВД России криптовалюты Минфин конфискация

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт UniSender