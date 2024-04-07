Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о безвозмездном размещении сетей связи в многоквартирных домах (МКД) и свободном доступе к ним интернет-провайдеров.

Провайдеры смогут размещать сети на объектах общего имущества собственников дома на основании договора с любым из них. То же касается нанимателей жилья — тех, кто использует помещения по договору социального найма. Необходимости принимать соответствующее решение на общем собрании собственников больше нет. Ранее провайдерам требовалось согласие двух третей собственников, полученное на такой встрече.

Плата за пользование общим имуществом с провайдеров взиматься не будет. Исключение составляют только расходы на электроэнергию.



На общем собрании собственники могут решить демонтировать установленное оборудование. Для этого потребуется не менее двух третей голосов «за».



Единый порядок размещения сетей связи, согласно закону, должно установить правительство в течение четырех месяцев. Провайдеры будут обязаны в течение года переустановить все свое оборудование по единым стандартам. Операторы, с которыми договоры не перезаключат, должны демонтировать оборудование.



Также закон обязывает их полностью компенсировать и устранять ущерб, нанесенный общедомовому имуществу.