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11 March 2024

Путин подписал закон о запрете «иноагентской» рекламы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
По мнению властей, реклама на сайтах и СМИ «иностранных агентов» якобы «приносит доход и обогащает» их, в то время как сами они только и делают, что «критикуют российскую армию».

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым запрещается размещать рекламу на сайтах и в СМИ, которые принадлежат «иностранным агентам». Также под запрет попадает рекламирование информационных ресурсов «иноагентов» в средствах массовой информации.

Принимая закон, депутаты Госдумы настаивали на том, что он необходим для того, чтобы лишить иноагентов дохода, поскольку они якобы заняты исключительно критикой российской армии.

Издание «7х7» считает это серьёзным ударом для независимых СМИ. Многие их коллеги, а также правозащитники также уверены, что новые поправки были разработаны исключительно для усиления цензуры.

Закон вступает в силу 22 марта текущего года.

 

UPD: Скептически настроенные к российским законодательным нововведениям журналисты, общественники и правозащитники продолжают комментировать новый закон.

«Ещё до вступления закона в силу он заставил некоторые независимые медиапроекты остановить или ограничить производство, – рассуждает журналист Дмитрий Колезев. – Думаю, будут и другие печальные новости на эту тему. Но одновременно авторы, рекламодатели и сама среда будут искать выход из сложившейся ситуации. Юрий Дудь сегодня призвал компании, зарегистрированные не в российской юрисдикции, размещать рекламу на его канале. Это один из путей, хотя, как говорят юристы, строго говоря, закон запрещает любую рекламу у «иноагентов», не только российских лиц».

Другой вопрос, также отмечает он, что иностранную компанию наказать за это сложнее.

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