США, Великобритания, ЕС и ещё ряд стран подписали глобальный договор по ИИ

Страны Евросоюза, Великобритания, США, Андорра, Грузия, Исландия, Норвегия, Республика Молдова, Сан-Марино, и Израиль подписали первый в мире договор об искусственном интеллекте и правах человека, демократии и верховенстве права (CДСЕ № 225). Рамочная конвенция была открыта для подписания на конференции министров юстиции стран Совета Европы в Вильнюсе. Это первый в истории международный юридически обязывающий договор, направленный на обеспечение того, чтобы использование систем искусственного интеллекта было полностью совместимо с правами человека, демократией и верховенством права.



После многих лет переговоров и давления со стороны таких стран, как США, которые участвовали в процессе, из договора исключили частный сектор, оставив в основном госсектор и его подрядчиков. Договор был составлен таким образом, чтобы не противоречить Закону об искусственном интеллекте, важнейшему регуляторному документу ЕС в этой области.



Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила:

«Мы должны сделать так, чтобы развитие ИИ поддерживало наши стандарты, а не подрывало их. Рамочная конвенция призвана обеспечить именно это. Это сильный и сбалансированный текст – результат открытого и инклюзивного подхода, который был использован при его составлении и который обеспечил использование многочисленных экспертных точек зрения. Рамочная конвенция – это открытый договор с потенциально глобальным охватом. Я надеюсь, что это будут первые из многочисленных подписаний и что за ними быстро последуют ратификации, чтобы договор мог вступить в силу как можно скорее».

Договор обеспечивает правовую базу, охватывающую весь жизненный цикл систем ИИ. Он способствует прогрессу и инновациям в области ИИ, одновременно регулируя риски, которые он может представлять для прав человека, демократии и верховенства права. Чтобы выдержать испытание временем, она является технологически нейтральной.



Рамочная конвенция была принята Комитетом министров Совета Европы 17 мая 2024 года. Переговоры по договору вели 46 государств – членов Совета Европы, Европейский союз и 11 государств, не являющихся членами Совета Европы (Австралия, Аргентина, Израиль, Канада, Коста-Рика, Мексика, Перу, Святой Престол, Соединенные Штаты Америки, Уругвай и Япония). Представители частного сектора, гражданского общества и научных кругов участвовали в работе в качестве наблюдателей.



Договор вступит в силу в первый день месяца, следующего за истечением трехмесячного срока после даты ратификации договора пятью подписавшими сторонами, включая не менее трех государств – членов Совета Европы. Любая страна мира будет вправе присоединиться к договору и взять на себя обязательства по соблюдению его положений.