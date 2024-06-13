Минпромторг создаст полигоны для испытания оборудования по производству чипов

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации приступило к созданию испытательных полигонов для тестирования оборудования и материалов, используемых в производстве чипов и электроники, сообщают «Ведомости». Такие площадки создадут для проведения испытаний в областях опто- и СВЧ-электроники, для силовой и микроэлектроники и для фотошаблонов. По словам представителя Минпромторга, такие меры помогут сократить риски и ускорить процесс разработки новых технологий. Комплектовать испытательные площадки будут «преимущественно российским оборудованием по мере его разработки».



Основной задачей этих полигонов станет проведение испытаний новых видов оборудования, таких как фотолитографические установки, анализаторы цепей и степперы. Глава консорциума «Базис» Арсений Брыкин пояснил, что создание таких площадок позволит существенно улучшить качество и конкурентоспособность отечественной продукции.



Планируется, что первые проекты испытательных площадок будут разработаны и представлены уже летом 2024 года. Минпромторг видит организационную структуру полигонов как кооперацию государства, производителей, разработчиков оборудования и научного сообщества. Представитель министерства подчеркнул, что правовая форма специализированных площадок должна быть государственной или иметь государственное участие.



Российские производители оборудования, такие как «Минатех», НИИ точного машиностроения (НИИТМ) и «Семитек», могут внести значительный вклад в создание и оснащение этих полигонов. Однако, как отмечает независимый аналитик Алексей Бойко, в стране пока нет комплексного решения для производства пластин для микросхем. Испытательные полигоны помогут проверить работу отдельных компонентов производственных линий и разработать технологические процессы.



Создание таких полигонов, по мнению доцента Донского государственного технического университета Алексея Попова, полезно для производителей, так как это сократит риски и сроки внедрения новых технологий. При этом он предупреждает, что процесс может затянуться, если создание полигонов будет полностью финансироваться государством. Алексей Бойко добавляет, что при грамотном подходе запуск таких полигонов окажет положительный эффект, так как в одном месте будет сосредоточено необходимое оборудование для тестирования.



Опыт создания тестовых лабораторий с коллективным доступом широко распространён в мире. Бойко считает, что Московский институт электронной техники (МИЭТ) в Зеленограде мог бы стать базой для таких полигонов. В тестировании своего оборудования могут быть заинтересованы такие производители, как НИИ молекулярной электроники, НИИТМ и «Семитек». По оценке эксперта, на каждый полигон нужно выделить несколько десятков миллиардов рублей на обустройство в течение 2–3 лет и продолжать финансировать их работу для поддержания их эффективности. Эти меры должны помочь России преодолеть технологическое отставание в некоторых областях и обеспечить конкурентоспособность на мировом рынке электроники, считаю эксперты.