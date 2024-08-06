Путин поручил обеспечить высокоскоростной интернет в удалённых и приграничных районах

Президент РФ по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития поручил правительству до 1 сентября 2024 года рассмотреть ряд «цифровых» вопросов.
В частности, поручено обеспечить устойчивую связь и высокоскоростной интернет в малочисленных и приграничных населённых пунктах, удалённых районах и местах массового проживания людей, а также вдоль федеральных автомобильных и железных дорог общего назначения.
Правительство также должно заняться развитием необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для защиты от информационных угроз и обеспечения безопасного и целостного функционирования интернета в России, а также для борьбы с кибермошенничеством.
Операторам связи поручено предоставить льготные кредиты на модернизацию и увеличение пропускной способности фиксированных сетей, расширение возможностей мобильных сетей LTE и создание сетей 5G в городах с населением более миллиона человек и в столицах субъектов РФ, с использованием телекоммуникационного оборудования отечественного производства.
Кроме того, было поручено продолжить развитие группировки космических аппаратов для обеспечения связи и телерадиовещания.
Необходимо также завершить создание беспроводных сетей Wi-Fi в государственных и муниципальных школах и профессиональных образовательных учреждениях для обеспечения доступа к интернету.
Учителя общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, а также врачи скорой помощи должны быть обеспечены российскими планшетами на базе отечественной операционной системы для обеспечения защищённого доступа к информационным системам в сфере образования и здравоохранения.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.