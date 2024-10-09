Минцифры разработает правила передачи госданных для операторов связи и банков

До 20 ноября Минцифры совместно с федеральными органами и Ассоциацией больших данных (АБД) разработают порядок предоставления доступа к государственным данным для операторов связи и банков. Об этом сообщает «Ъ», ознакомившийся с текстом поручения вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Согласно документу, до конца ноября текущего года будет определён порядок передачи государственных данных операторам связи и банкам, которые оказывают услуги в рамках цифровых экосистем. Речь идёт о данных, связанных с объектами недвижимости, паспортами граждан, сведениями о трудовой деятельности, пенсионном страховании, номерах телефонов, транспортных средствах, ДТП и других важных категориях информации.

Министр цифрового развития Максут Шадаев ранее обратился к Григоренко с просьбой рассмотреть предложения АБД по обеспечению доступа бизнеса к этим данным. Шадаев отметил, что это позволит улучшить качество предоставляемых гражданам услуг и ускорить их оказание, а также поможет бороться с мошенничеством. Передача данных операторам связи и банкам, как подчёркивают в аппарате Григоренко, является частью более широкой стратегии по созданию "рынка данных", поставленной президентом.

В Минцифры пояснили, что на сегодняшний день бизнес уже может подключаться к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) для получения государственных данных. Этой системой пользуются более 3000 организаций, однако предложенные нововведения сделают процесс ещё более безопасным и удобным.

Ассоциация больших данных, в которую входят крупные игроки рынка, такие как «Яндекс», VK, «Ростелеком» и «МегаФон», поддерживает инициативу и уже предложила свои идеи по безопасной передаче данных.