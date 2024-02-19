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19 February 2024

Вышло постановление кабмина о «Национальной базе генетической информации»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Ответственным за её создание, развитие и ввод в эксплуатацию назначено Министерство науки и высшего образования РФ, а за обеспечение эксплуатации системы — НИИ «Курчатовский институт».
Изображение создано с помощью Canva AI

Постановление Правительства о государственной информационной системе (ГИС) «Национальная база генетической информации» подписано и опубликовано на официальном портале правовой информации.

К документу прилагается Положение о данной ГИС. Также Министерству науки и высшего образования РФ, как за несколько дней до этого поручил премьер-министре Михаид Мишустин, необходимо будет до 1 сентября 2025 года обеспечить создание и ввод в эксплуатацию системы. За обеспечение эксплуатации системы будет отвечать НИИ «Курчатовский институт».

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Цель создания системы — обеспечение национальной безопасности, охраны жизни и здоровья россиян, а также суверенитета в сфере хранения и использования генетических данных, уточняется в документе.

База должна будет обеспечить обмен информацией, содержащейся в системе, между государственными органами и обладателями генетических данных, которыми могут быть юридические и физические лица, при взаимодействии в генно-инженерной деятельности.

В новой базе должны храниться «многообразие биообразцов» и их классификация.

Напомним, недавно Президент РФ Владимир Путин подписал закон о геномной регистрации родственников пропавших без вести.

Под близкими родственниками подразумеваются родители, дети, полнородные братья и сестры. Геномная информация будет храниться до установления местонахождения разыскиваемого человека и в случае необходимости поможет при опознании.

Минцифры 152-ФЗ ГИС Минобрнауки геном геномная регистрация 16-ФЗ

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Время менять копирайт UniSender