В список обязательного к предустановке ПО добавили «Мир», «Госуслуги» и RuStore

Кабмин РФ утвердил список российских программ, которые будут обязательно предустановлены на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV к 2025 году. Соответствующее распоряжение уже подписано и опубликовано на сайте правительства. Среди обязательных приложений — «Госуслуги», платёжный сервис «Мир» и магазин приложений RuStore.

Для смартфонов и планшетов перечнем предусмотрена предустановка 19 программ. В их числе поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, мессенджер и вышеназванные сервисы.

Для компьютеров и моноблоков обязательно будет предустановлен браузер, офисное ПО и антивирус. На телевизорах с цифровым управлением должно быть установлено 18 программ, включая различные видеосервисы, приложения для доступа в интернет и социальные сети.

Закон о предустановке российских программ на устройства, продаваемые в России, начал действовать в апреле 2021 года. Перечень программ определяет Минцифры, отбирая наиболее популярные среди пользователей. Однако пользователи имеют право выбора, какие программы использовать.