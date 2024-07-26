В список обязательного к предустановке ПО добавили «Мир», «Госуслуги» и RuStore

Кабмин РФ утвердил список российских программ, которые будут обязательно предустановлены на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV к 2025 году. Соответствующее распоряжение уже подписано и опубликовано на сайте правительства. Среди обязательных приложений — «Госуслуги», платёжный сервис «Мир» и магазин приложений RuStore.
Для смартфонов и планшетов перечнем предусмотрена предустановка 19 программ. В их числе поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, мессенджер и вышеназванные сервисы.
Для компьютеров и моноблоков обязательно будет предустановлен браузер, офисное ПО и антивирус. На телевизорах с цифровым управлением должно быть установлено 18 программ, включая различные видеосервисы, приложения для доступа в интернет и социальные сети.
Закон о предустановке российских программ на устройства, продаваемые в России, начал действовать в апреле 2021 года. Перечень программ определяет Минцифры, отбирая наиболее популярные среди пользователей. Однако пользователи имеют право выбора, какие программы использовать.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.