English Русский
News
26 July 2024

В список обязательного к предустановке ПО добавили «Мир», «Госуслуги» и RuStore

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Правительство России утвердило обновленный список отечественного софта, который в обязательном порядке будет предустановлен на различные виды электроники к 2025 году.
Фото: Ferra,ru

Кабмин РФ утвердил список российских программ, которые будут обязательно предустановлены на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV к 2025 году. Соответствующее распоряжение уже подписано и опубликовано на сайте правительства. Среди обязательных приложений — «Госуслуги», платёжный сервис «Мир» и магазин приложений RuStore.

Для смартфонов и планшетов перечнем предусмотрена предустановка 19 программ. В их числе поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, мессенджер и вышеназванные сервисы.

Для компьютеров и моноблоков обязательно будет предустановлен браузер, офисное ПО и антивирус. На телевизорах с цифровым управлением должно быть установлено 18 программ, включая различные видеосервисы, приложения для доступа в интернет и социальные сети.

Закон о предустановке российских программ на устройства, продаваемые в России, начал действовать в апреле 2021 года. Перечень программ определяет Минцифры, отбирая наиболее популярные среди пользователей. Однако пользователи имеют право выбора, какие программы использовать.

импортозамещение 425-ФЗ гаджеты смартфоны предустановка закон против Apple 325-ФЗ 266-ФЗ ПДСтор

Similar articles

За использование смартфонов в зоне боевых действий ждёт арест
В Санкт-Петербурге фото бюджетников загружают в систему распознавания лиц
Госкомпаниям запретят разрабатывать ПО, отечественные аналоги которого уже есть на рынке
Минцифры планирует создать платформу коммерческих согласий
Минпромторг создаст полигоны для испытания оборудования по производству чипов
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт