Путин в послании: суперкомпьютеры, роботы и интернет-спутники

Президент России Владимир Путин выступил с очередным посланием к Федеральному собранию, где озвучил ключевые инициативы и планы дальнейшего развития всех отраслей экономики, меры поддержки граждан и бизнеса. Большое их количество касалось интернета и высоких технологий.

Как заметил известный журналист Дмитрий Колезев, озвученные главой государства планы охватывают период до 2030 года. «То есть послание стоит воспринимать как исключительно предвыборное — на ближайшие шесть (он даже бюджет предложил верстать не на три года, как сейчас, а на шесть лет)», – предположил он.

Путин сообщил о планах запустить новые нацпроекты в сфере технологического развития.



«Надо использовать опыт программ по генетике, сельскому хозяйству. Запускаем новые нацпроекты технологического суверенитета, которые обеспечат устойчивость всей экономики страны», — сказал он.

В России необходимо наращивать вычислительные ресурсы: к 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена по меньшей мере в 10 раз, заявил президент.



«Россия — один из лидеров по внедрению госуслуг в электронном виде. В сфере ИИ мы тоже должны быть самодостаточны. Это должен быть настоящий прорыв. К 2030 году мощность суперкомпьютеров должна быть увеличена в 10 раз», — сказал Путин.

Владимир Путин призвал снизить долю импорта в ВВП до 17% к 2030 году. Он отметил, что Россия сама должна производить «потребительские товары, лекарства, станки». «Всё не надо производить, но правительство знает, над чем надо работать. В условиях дефицита кадров надо повысить производительность труда, внедрять цифровые технологии», — добавил Путин.

Президент объявил о запуске еще одного национального проекта — «Экономика данных».



«Предстоит создать платформу, которая позволит гражданину получать все преимущества системы здравоохранения, получать онлайн-консультации специалистов ведущих медцентров. Задача сделать их массовыми. К 2030 году создать онлайн-платформы во всех отраслях. Это новый нацпроект «Экономика данных», — заявил Путин.

По его словам, на развитие и формирование цифровых платформ направят свыше 700 млрд рублей за 6 лет.

Он отметил, что темпы роста инвестиций в ИТ-решения «должны в два раза превышать инвестиции в экономику». «Доступ к высокоскоростному интернету должен быть по всей России, в том числе за счет увеличения спутниковой группировки», — заявил глава государства.

На развитие своей спутниковой группировки будет направлено 116 млрд рублей.

Также необходимо продолжить программу комплексного обустройства сельских территорий, включая обновление и модернизацию почтовых отделений.





За шесть лет на просветительские, образовательные, исторические проекты в кино, интернете и социальных сетях будет направлено более 100 млрд руб. На цифровые научные библиотеки в России выделят дополнительно 9 млрд рублей.

Необходимо предусмотреть меры поддержки для компаний и стартапов, работающих с Big Data, создающих ПО.

К 2030 году Россия должна войти в число 25 стран-лидеров по числу промышленных роботов.

На расширение промышленной ипотеки (а так же на субсидии компаниям для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) до 2030 года из бюджета дополнительно направят 120 млн рублей.