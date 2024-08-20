Жителям приграничных с Украиной регионов советуют отказаться от сервисов знакомств

МВД выпустило рекомендации по информационной безопасности для жителей приграничных территорий, силовиков и военнослужащих — позднее оказалось, что это переписанная памятка провластного Telegram-канала «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА». Внимание на это обратила «Медиазона».



Памятка была размещена в телеграм-канале «Вестник Киберполиции России», который ведёт Управление МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. Недавно об этом также написал «Интерфакс».



В посте жителям Курской, Белгородской и Брянской областей советовали не пользоваться камерами видеонаблюдения и сайтами знакомств, а военнослужащим и силовикам рекомендовали сменить телефонный номер, если у знакомых их контакт был записан по типу «Саша ФСБ» или «Миша 123 полк»:

«Противник массово выявляет ip-диапазоны на наших территориях и подключается к незащищенным камерам видеонаблюдения УДАЛЕННО».

Военнослужащим в министерстве посоветовали не открывать приходящие от незнакомых лиц в мессенджерах или СМС-сообщениях какие-либо ссылки (гиперссылки) и по возможности избегать использования телефонов с большим количеством как служебной, так и личной информации в ситуациях, «когда противник может получить к ним физический доступ».



«Необходимо контролировать и модерировать чаты, а также оперативно удалять из них аккаунты лиц, попавших в плен к противнику, а также аккаунты лиц, к чьим телефонам противник получил доступ», — отметили в полиции.



Кроме того, в МВД просят граждан не выкладывать в социальных сетях и мессенджерах сделанные на видеорегистратор видеозаписи поездок или проводить трансляции/стримы при движении по автомагистралям, где также двигается военная техника в связи с опасностью обнародования «значимых для противника объектов».



Военнослужащим и представителям силовых структур в полиции рекомендовали отключить функцию «Люди рядом» в мессенджере Telegram, убрать все фотографии, свидетельствующие о ведомственной принадлежности, изменить никнеймы, по которым можно отождествить гражданина как военнослужащего или представителя силового ведомства, проверить свои абонентские номера через специализированные ресурсы, осуществляющие парсинг с телефонных книг.



В министерстве также посоветовали не открывать приходящие от незнакомых лиц в мессенджерах или СМС-сообщениях какие-либо ссылки (гиперссылки) и по возможности избегать использования телефонов с большим количеством как служебной, так и личной информации в ситуациях, «когда противник может получить к ним физический доступ».