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20 August 2024

Жителям приграничных с Украиной регионов советуют отказаться от сервисов знакомств

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Российское МВД, опубликовавшее соответствующую памятку, также просит не пользоваться камерами видеонаблюдения, а военнослужащим — отключить Telegram-функцию «Люди рядом», убрать отовсюду фотографии о службе, а никнеймы сменить на те, которые не смогут выдать род их войск и местоположение.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Zoomik – Shutterstock / Canva AI

МВД выпустило рекомендации по информационной безопасности для жителей приграничных территорий, силовиков и военнослужащих — позднее оказалось, что это переписанная памятка провластного Telegram-канала «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА». Внимание на это обратила «Медиазона».

Памятка была размещена в телеграм-канале «Вестник Киберполиции России», который ведёт Управление МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. Недавно об этом также написал «Интерфакс».

В посте жителям Курской, Белгородской и Брянской областей советовали не пользоваться камерами видеонаблюдения и сайтами знакомств, а военнослужащим и силовикам рекомендовали сменить телефонный номер, если у знакомых их контакт был записан по типу «Саша ФСБ» или «Миша 123 полк»:

«Противник массово выявляет ip-диапазоны на наших территориях и подключается к незащищенным камерам видеонаблюдения УДАЛЕННО».

Военнослужащим в министерстве посоветовали не открывать приходящие от незнакомых лиц в мессенджерах или СМС-сообщениях какие-либо ссылки (гиперссылки) и по возможности избегать использования телефонов с большим количеством как служебной, так и личной информации в ситуациях, «когда противник может получить к ним физический доступ».

«Необходимо контролировать и модерировать чаты, а также оперативно удалять из них аккаунты лиц, попавших в плен к противнику, а также аккаунты лиц, к чьим телефонам противник получил доступ», — отметили в полиции.

Кроме того, в МВД просят граждан не выкладывать в социальных сетях и мессенджерах сделанные на видеорегистратор видеозаписи поездок или проводить трансляции/стримы при движении по автомагистралям, где также двигается военная техника в связи с опасностью обнародования «значимых для противника объектов».

Военнослужащим и представителям силовых структур в полиции рекомендовали отключить функцию «Люди рядом» в мессенджере Telegram, убрать все фотографии, свидетельствующие о ведомственной принадлежности, изменить никнеймы, по которым можно отождествить гражданина как военнослужащего или представителя силового ведомства, проверить свои абонентские номера через специализированные ресурсы, осуществляющие парсинг с телефонных книг.

В министерстве также посоветовали не открывать приходящие от незнакомых лиц в мессенджерах или СМС-сообщениях какие-либо ссылки (гиперссылки) и по возможности избегать использования телефонов с большим количеством как служебной, так и личной информации в ситуациях, «когда противник может получить к ним физический доступ».

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