Роскомнадзор сможет принудительно вносить интернет-сервисы в реестр ОРИ

Минцифры разработало проект постановления которое предполагает введение механизма принудительного включения ресурса в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Согласно проекту, ресурсы, которые используются для приема, передачи, доставки и обработки сообщений пользователей в интернете, могут быть принудительно включены в реестр ОРИ в случае повторного невыполнения требований Роскомнадзора сделать это добровольно.
По словам директора по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирины Левовой, внесение ресурса в реестр влечёт за собой высокие дополнительные издержки на установку оборудования СОРМ (системы оперативно-розыскных мероприятий).
В свою очередь, президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов обращает внимание, что для малых и средних компаний такие расходы составляют около 1 млн руб.
«Роскомсвобода» обращает внимание, что попадание в реестр ОРИ обязывает его участников передавать ФСБ данные обо всех действиях и взаимодействиях пользователей. Кроме этого, сервисам из реестра необходимо сохранять всю переписку, фото, видео и звонки, если таковые предусмотрены в нём, также передавая эту информацию силовикам. Неисполнение обязательств ОРИ наказывается штрафами, а затем и блокировкой.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.