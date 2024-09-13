Изобретения покинувших Россию компаний лицензируют принудительно

Сенаторы РФ Андрей Кутепов и Юрий Федоров внесли в Госдуму законопроект №717759-8 «О внесении изменений в статью 1362 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», который предлагает дать возможность выдавать через суд принудительной лицензии на использование изобретения, патентообладатель которого ушел с российского рынка.



Как сообщил Андрей Кутепов, документ разработан по итогам расширенного совещания Комитета СФ, прошедшего на площадке инновационного центра «Сколково» 27 февраля этого года, а также в рамках выполнения Постановления Совета Федерации «О реализации комплекса мер, направленных на защиту конкуренции в Российской Федерации»:

«В связи с началом специальной военной операции многие иностранные патентообладатели ушли с российского рынка, оставив после себя современное технологическое оборудование. Российские правообладатели не могут использовать это оборудование в силу того, что патентные решения, которые лежат в основе его использования, охраняются зарубежными патентами».

Кроме того, продолжил он, у российских правообладателей отсутствуют лицензии на непосредственное применение технологий, а также законодательная возможность использования объектов патентных прав, принадлежащих ушедшим зарубежным правообладателям, без их согласия.



Кутепов подчеркнул, что такие ограничения нарушают сложившееся технологические цепочки и останавливают большой процесс производства, что является недопустимым. Возникает необходимость разрешения использования на территории России объектов патентных прав, принадлежащих зарубежным патентообладателям, которые прямо заявили о нежелании работать на российском рынке, без их согласия, с уведомлением и с выплатой соразмерной компенсации, считает сенатор.



«Законопроектом предлагается предоставить возможность лицензиатам обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии с положениями ст. 1362 ГК РФ», – говорится в пояснительной записке.



Такие лицензии предлагается выдавать при наличии ряда условий:

Например, патентообладатель связан с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такой патентообладатель имеет гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности являются такие государства).

Кроме того, лицензию выдадут, если патентообладатель в одностороннем порядке полностью или частично отказался от исполнения лицензионного договора о предоставлении права использования объекта патентных прав по основаниям, не связанным с нарушением лицензиатом своих обязательств, либо предпринимает действия, затрудняющие осуществление лицензиатом права использования в установленных договором пределах.

«При этом указанные отказ либо действия патентообладателя приводят к недоступности на территории РФ соответствующего объекта патентных прав, созданных с его использованием, а также товаров, в которых выражен такой объект», – подчёркивается в документе.