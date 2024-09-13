Изобретения покинувших Россию компаний лицензируют принудительно

Сенаторы РФ Андрей Кутепов и Юрий Федоров внесли в Госдуму законопроект №717759-8 «О внесении изменений в статью 1362 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», который предлагает дать возможность выдавать через суд принудительной лицензии на использование изобретения, патентообладатель которого ушел с российского рынка.
Как сообщил Андрей Кутепов, документ разработан по итогам расширенного совещания Комитета СФ, прошедшего на площадке инновационного центра «Сколково» 27 февраля этого года, а также в рамках выполнения Постановления Совета Федерации «О реализации комплекса мер, направленных на защиту конкуренции в Российской Федерации»:
«В связи с началом специальной военной операции многие иностранные патентообладатели ушли с российского рынка, оставив после себя современное технологическое оборудование. Российские правообладатели не могут использовать это оборудование в силу того, что патентные решения, которые лежат в основе его использования, охраняются зарубежными патентами».
Кроме того, продолжил он, у российских правообладателей отсутствуют лицензии на непосредственное применение технологий, а также законодательная возможность использования объектов патентных прав, принадлежащих ушедшим зарубежным правообладателям, без их согласия.
Кутепов подчеркнул, что такие ограничения нарушают сложившееся технологические цепочки и останавливают большой процесс производства, что является недопустимым. Возникает необходимость разрешения использования на территории России объектов патентных прав, принадлежащих зарубежным патентообладателям, которые прямо заявили о нежелании работать на российском рынке, без их согласия, с уведомлением и с выплатой соразмерной компенсации, считает сенатор.
«Законопроектом предлагается предоставить возможность лицензиатам обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии с положениями ст. 1362 ГК РФ», – говорится в пояснительной записке.
Такие лицензии предлагается выдавать при наличии ряда условий:
«При этом указанные отказ либо действия патентообладателя приводят к недоступности на территории РФ соответствующего объекта патентных прав, созданных с его использованием, а также товаров, в которых выражен такой объект», – подчёркивается в документе.
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