Минцифры хочет разрешить приостанавливать услуги связи при аресте денег

Минцифры выложило на общественное обсуждение законопроект «О внесении изменения в статью 44 Федерального закона „О связи“».
Согласно ему, операторы сотовой связи смогут приостанавливать оказание услуг связи, когда операции по денежным средствам, внесенным в качестве аванса по договору об оказании услуг связи, были приостановлены либо на указанные денежные средства наложен арест в порядке, установленном статьями 115.2 и 115 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Возобновлены услуги связи могут быть после внесения абонентом денежных средств в качестве аванса за услуги связи в размере, достаточном для продолжения оказания услуг связи, либо в случаях, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 115.2 и частью 9 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.
Дата окончания публичного обсуждения - 1 февраля 2024 г. Если у вас есть замечания или предложения, вы можете оставить их на странице документа.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.