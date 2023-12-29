Минцифры хочет разрешить приостанавливать услуги связи при аресте денег

Минцифры выложило на общественное обсуждение законопроект «О внесении изменения в статью 44 Федерального закона „О связи“».

Согласно ему, операторы сотовой связи смогут приостанавливать оказание услуг связи, когда операции по денежным средствам, внесенным в качестве аванса по договору об оказании услуг связи, были приостановлены либо на указанные денежные средства наложен арест в порядке, установленном статьями 115.2 и 115 Уголовно-процессуального кодекса РФ.



Возобновлены услуги связи могут быть после внесения абонентом денежных средств в качестве аванса за услуги связи в размере, достаточном для продолжения оказания услуг связи, либо в случаях, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 115.2 и частью 9 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Дата окончания публичного обсуждения - 1 февраля 2024 г. Если у вас есть замечания или предложения, вы можете оставить их на странице документа.