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29 December 2023

Минцифры хочет разрешить приостанавливать услуги связи при аресте денег

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Новым законопроектом, который министерство выложило на общественное обсуждение, предлагается внести изменения в закон «О связи».

Минцифры выложило на общественное обсуждение законопроект «О внесении изменения в статью 44 Федерального закона „О связи“».

Согласно ему, операторы сотовой связи смогут приостанавливать оказание услуг связи, когда операции по денежным средствам, внесенным в качестве аванса по договору об оказании услуг связи, были приостановлены либо на указанные денежные средства наложен арест в порядке, установленном статьями 115.2 и 115 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Возобновлены услуги связи могут быть после внесения абонентом денежных средств в качестве аванса за услуги связи в размере, достаточном для продолжения оказания услуг связи, либо в случаях, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 115.2 и частью 9 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Дата окончания публичного обсуждения - 1 февраля 2024 г. Если у вас есть замечания или предложения, вы можете оставить их на странице документа.

операторы связи блокировка 126-ФЗ

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Время менять копирайт UniSender