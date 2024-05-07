«Иноагентам» хотят приостановить выплаты с цифровых платформ до возвращения в РФ

Рабочая группа Госдумы под председательством вице-спикера Ирины Яровой обсуждает законопроект, регулирующий выплаты «иноагентам» от монетизации их контента, размещенного на стриминговых и цифровых платформах. Для этого предлагается завести спецсчёт, на котором будут храниться средства «до возвращения в Россию», пишет «Ъ» со ссылкой на источник в отрасли.
Участники рынка говорят, что исходя из этой версии соавторы и соправообладатели, не признанные «иноагентами», тоже лишатся выплат. В качестве альтернативы, поясняет он, предложены схемы, в рамках которых лейблы и соавторы смогут получить отчисления со счета, предоставив необходимые документы:
«Если структура платежей не меняется, то документы предъявляются один раз. Счёт должен быть бессрочным».
По словам источника в Правительстве, предложенный рабочей группой вариант «может быть альтернативой полного исключения „иноагентской“ музыки и книг с цифровых платформ, компромиссом, который позволит избежать ухудшения пользовательского опыта». Один из участников дискуссии добавил, что к обсуждению привлечен Минюст, который и может открыть счет на имя иноагента.
В аппарате Ирины Яровой, Минюсте, Минкультуры и Минцифры, а также в музыкальном стриминге «Звук» и онлайн-кинотеатре Okko не ответили на запрос издания. В комитете Госдумы по информполитике, «Яндексе» («Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Букмейт»), «VK Музыке», «МТС Music», онлайн-кинотеатрах Premier и Start отказались от комментариев.
Стриминговые сервисы, поясняет «Ъ» собеседник в отрасли, не платят исполнителям и авторам напрямую:
«Весь процесс получения контента и расчеты за него происходят через партнеров — лейблы, дистрибуторов и паблишеров. При этом платят стриминги сразу за весь каталог, а не за конкретных исполнителей».
В текущем виде инициатива депутатов «может привести к тому, что деньги за свою музыку не смогут получить не только соавторы иноагентов по отдельным трекам, но и сотни артистов, которые просто оказались в том же каталоге лейбла». Он ожидает, что новые нормы в любом случае потребуют время на перестройку систем договоров, «минимум полгода переходного периода».
Участники рынка подчеркивают, что много вопросов возникнет и в отношении сложных аудиовизуальных произведений, например, фильмов или сериалов. Источник «Ъ» в одном из видеосервисов пояснил, что у создателя саундтрека сразу отчуждаются права на его произведение и он получает выплату:
«Впоследствии у онлайн-кинотеатра есть лицензионные платежи в адрес правообладателя, которым может выступать уже продюсерский центр, но создателям музыки выплаты не идут».
В Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ, лейблы «Блэк Стар», «Лотус Мьюзик», «Медиа Лэнд», «СП Диджитал») ожидают текст законопроекта, «чтобы подготовиться к его реализации». Там отметили, что авторам законопроекта следует прописать, как должны распределяться денежные средства:
«Возможны ситуации, когда исходный автор-иноагент передал свою долю в исключительном праве другому лицу, не имеющему такого статуса. Необходимо уточнение, следует ли в данном случае такому лицу также проходить формальную процедуру для получения вознаграждения».
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