Маркетплейсы прогнозируют проблемы с зарубежными онлайн-покупками

Внесение изменений в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может усложнить оформление зарубежных покупок, а ввоз части товаров станет невозможным, заявили РБК участники рынка интернет-торговли и представители маркетплейсов. Ожидается, что страны ЕАЭС ратифицируют изменения в ближайшее время. В Ozon предупредили, что цены на все товары из-за пределов союза вырастут на 15%.
ЕАЭС включает РФ, Беларусь, Армению, Казахстан и Кыргызстан. Внесение изменений в Таможенный кодекс в части регулирования внешней электронной торговли было одобрено в декабре 2023 года. Новые правила предполагают:
Согласно текущим правилам, оплаченный покупателем на интернет-площадках заграничный товар ввозился в страну как товар для личного пользования. «С момента вступления в силу поправок в Таможенный кодекс понятие «товары для личного пользования» будет применяться исключительно к товарам, которые физлицо ввозит или вывозит через границу в багаже или которые в его адрес отправляет другое физлицо, и такие товары доставляются почтой или перевозчиком (так называемые с2с-поставки — customer to customer)», — объясняет Галина Донцова, исполнительный директор Ассоциации трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки (АТЭД) и советник юридической фирмы «Некстонс».
После того как вступят в силу поправки в Таможенный кодекс ЕАЭС, товары электронной торговли будут выделены в отдельную категорию, для которой сейчас отсутствует вся нормативно-правовая база, в том числе позволяющая физлицу не предоставлять разрешительные документы и ввозить купленные товары по упрощенной процедуре, сообщила она. Список категорий товаров, ввоз которых может быть полностью ограничен, если не принять никаких мер, по словам Донцовой, очень широкий и включает в том числе смартфоны, «радионяни», лекарственные средства, сыры и колбасы, корма для кошек и собак, овощи и фрукты, а также все товары, подлежащие маркировке «Честным знаком», — духи, шубы, обувь, одежду, текстиль для дома, фотоаппараты и т.д.
Потенциальная проблема обсуждалась на встрече рабочей группы по нетарифному регулированию при Минпромторге 9 июля, рассказали РБК собеседники на рынке интернет-торговли.
Однако между участниками рынка возникли разногласия. Онлайн-игроки призвали принять нормативно-правовую базу под новую редакцию Таможенного кодекса ЕАЭС, чтобы покупки товаров из-за границы через интернет не стали дороже и сложнее. Участники традиционной розницы настаивали на введении тех же требований для товаров электронной торговли, что и для товаров, ввозимых обычным импортом.
Источники РБК на рынке электронной торговли заявили, что новые правила затронут AliExpress, CDEK.Shopping, направления Global у Ozon и Wildberries для покупки товаров из-за рубежа, а также «Почту России».
В Ozon пояснили, что ратифицируемый кодекс приравняет товары электронной торговли, купленные физлицами, к коммерческим партиям:
«Это значит, что на каждый заказанный товар покупатель будет вынужден оформить такой же пакет разрешительных документов, как крупный бизнес оформляет на коммерческую партию».
Такая процедура занимает до трех месяцев и может многократно превысить по стоимости сам товар.
В Минпромторге заявили РБК, что товары электронной торговли будут разделять на две категории: предназначенные для реализации физлицам и купленные физлицами. По данным министерства, прорабатывается возможность распространить на вторую категорию правила ввоза товаров личного пользования, отправляемых через международную почту или перевозчиков.
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