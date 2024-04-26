Исследование: обучение заключённых IT-навыкам снижает риск рецидивов

Несколько лет назад группа учёных из Массачусетского технологического института и Массачусетского университета в Лоуэлле разработала и внедрила первый в своём роде курс веб-программирования для заключенных в нескольких исправительных учреждениях. Программа Brave Behind Bars использует технологию виртуального класса для обучения веб-дизайну студентов, находящихся за стенами тюрьмы.



Программа объединила мужчин и женщин из учреждений с гендерной сегрегацией, чтобы изучить основы HTML, CSS и JavaScript, помогая им создавать веб-сайты, посвященные социальным проблемам по их собственному выбору. Программа аккредитована в трех сотрудничающих университетах: Джорджтаунском университете, Технологическом институте Бенджамина Франклина и Общественном колледже округа Вашингтон.



И вот недавно исследователи из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта при MIT совместно с учёными из вышеупомянутого Университета Массачусетса выявили, что обучение заключённых веб-дизайну и программированию способствует улучшению их самооценки и обеспечивает навыки цифровой грамотности, которые помогают им избежать повторного попадания в тюрьму.



Результаты исследования были опубликованы в научной работе под названием «От тюрем к программированию: развитие самоэффективности через виртуальные учебные программы по веб-дизайну», где «самоэффективность» — термин, обозначающий веру индивида в свою способность выполнять действия, необходимые для достижения определенных результатов.



Исследование 2022 и 2023 годов показало, что участие в программе значительно повышает уровень самооценки у заключённых, что, в свою очередь, коррелирует с нижними показателями рецидива. Статистика свидетельствует о том, что уровень самооценки прямо влияет на вероятность совершения преступлений, включая вождение в нетрезвом виде, сексуальные и наркотические преступления.



Профессор Април Паттавина из Массачусетского университета в Амхерсте отметила, что «Brave Behind Bars» предоставляет заключённым возможность развить навыки цифровой грамотности, что способствует укреплению самоэффективности и подготовке к возвращению в общество.



Кроме того, у прошедших такие курсы и наработавших себе определённое портфолио заключённых — наверняка будет куда меньше проблем с трудоустройством. Ведь устроиться на нормальную работу сложно, имея на руках свидетельство об отбывании тюремного срока. В то время как брать заказы по веб-дизайну можно на фрилансе, где роль играют не образование человека или его тёмное прошлое, а исключительно практические навыки.



В дополнение к образовательным результатам, участники программы сообщили о значительном повышении мотивации и чувства собственного достоинства благодаря приобретённым навыкам веб-программирования.