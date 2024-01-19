Конституционный суд РФ разрешил родителям прослушку телефонов детей

Конституционный суд (КС) РФ фактически разрешил гражданам пользоваться программами прослушки на смартфонах, если речь идет о безопасности их детей, сообщает «Ъ».



КС изучил дело жителя Владивостока Павла Вильке. Еще в 2020 году его осудили по статье 137 УК РФ за незаконную запись разговоров через приложение родительского контроля на смартфоне родного сына. Ребенок жил отдельно от Вильке со своей матерью. Отец удаленно прослушивал и записывал происходящее в семье.



Было сделано 49 аудиозаписей (по 20 секунд каждая). Их Вильке представил на бракоразводном процессе в качестве доказательств грубого обращения с ребенком. Суд решил, что Вильке незаконно собирал сведения о частной жизни. Затем дело неоднократно пересматривалось.



Программа, которую использовал Вильке, специально создана для обеспечения безопасности ребенка, а ее использование законом не ограничено.

В ч. 1 статьи 137 УК РФ говорится о незаконном сборе и распространении сведений «о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну» без согласия гражданина. Вильке обратил внимание, что до декабря 2003 года норма применялась, лишь когда обвиняемый собирал данные «из корыстной или иной личной заинтересованности и причинил вред правам и законным интересам граждан». В жалобе в КС он фактически потребовал вернуть формулировку в кодекс.



В итоге КС признал, что возможная прослушка «неопределенного круга лиц» через приложение создает угрозы правам других граждан. Однако суд не счел нарушенным «баланс права на неприкосновенность частной жизни и родительских прав» — «с учетом особой конституционной ценности детства». Дело Павла Вильке постановили пересмотреть.