Суд в США снял личную ответственность с Цукерберга по делам о влиянии соцсетей на детей

Федеральный суд в Калифорнии признал, что генеральный директор Meta Platforms, Марк Цукерберг, не несет личной ответственности в делах о зависимости детей от социальных сетей.

Судья Ивонн Гонсалес Роджерс отметила, что контроль Цукерберга над деятельностью компании недостаточен для его привлечения к ответственности по данному вопросу. В своем заявлении судья подчеркнула, что истцы, обратившиеся с 25 коллективными исками против Meta, не предоставили достаточно конкретных доказательств того, что именно Цукерберг участвовал в сокрытии рисков для психического здоровья несовершеннолетних пользователей Instagram и Facebook. Хотя обвинители называли его «движущей силой» этих действий и указывали на многократные игнорирования им внутренних предупреждений, суд не нашел конкретных фактов, указывающих на его личные нарушения.

Эти иски были поданы в рамках законов тринадцати американских штатов, среди которых Аризона, Вирджиния, Нью-Йорк и Техас. Однако снятие ответственности с Цукерберга не отменяет аналогичных претензий к самой компании Meta. Адвокат истцов Превин Уоррен заявил, что команда продолжит сбор доказательств, чтобы «разоблачить приоритеты техногигантов, которые ставят прибыль выше безопасности детей».

Случаи судебных разбирательств против соцсетей, связанных с воздействием на детей, не ограничиваются Meta. В США продолжаются сотни дел, где истцами выступают дети, родители и школьные округа, требующие компенсаций от таких компаний, как Meta, Google, TikTok и Snapchat, за влияние социальных платформ на психическое здоровье и возникновение зависимости у несовершеннолетних. Также десятки генеральных прокуроров штатов в США подали иски против Meta и других компаний, обвиняя их платформы в том, что они вызывают у детей депрессию, тревожность, бессонницу и мешают учебному процессу.