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12 January 2024

Депздрав Москвы занялся прослушкой врачей и пациентов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Аудиозаписывающие устройства установили прямо в кабинетах врачей. Позже записи оценят третьи лица на предмет доброжелательности доктора, выполнения им алгоритмов и использования рекомендуемых речевых модулей.
Изображение создано с помощью Canva AI

В поликлиниках города Москвы появились объявления, что «в целях повышения качества и безопасности ведётся аудиозапись приёма врача». Об этом сообщает ASTRA, которая также выяснила, что происходит это в соответствии с приказом столичного Депздрава, согласно которому в каждом кабинете для «проведения аудиоконтроля» должны быть установлены аудиозаписывающие устройства.

Позже записи будут оцениваться по критериям — на предмет выполнения алгоритмов, использования рекомендуемых речевых модулей, степени доброжелательности и т.д.

В документе прописаны рекомендации, как врачам следует вести себя с пациентами. Согласно им, врачам нельзя: подшучивать, критиковать пациента или руководство, использовать сложную терминологию, а также использовать слова «Стоп», «Хватит», «Ясно».

Как отмечает председатель профсоюза медработников «Действие» Мария Губарева:

«Непонятно из приказа, будут ли спрашивать согласие пациентов на ведение аудиозаписи или обращение в госструктуру подразумевает, что пациент априори согласен, что все интимные подробности, которые он не всегда вслух может поведать даже врачу, будут доступны третьим лицам. Тотальный контроль, от которого хочется вмиг сделаться робокошкой: набор дежурных фраз, ничего личного, не дай бог отвлечь пациента во время неприятной процедуры сторонними разговорами: Большой Брат следит за нами. Понятие врачебной тайны, таинства, имеющегося между врачом и пациентом исчезает».

«Аудиозаписывающие устройства уже установлены — это врачебные компы. Приказано никаким образом не завешивать и не заставлять их, чтобы всё слышно было. Да и запись до нового года начали вести, в тестовом режиме. А с нового года уже официально. Врачи, конечно, возмущаются! Это ж бред, слова лишнего не сказать. А по закону пациент должен дать согласие на это. А его никто и не спрашивает», – рассказал ASTRA сотрудник столичной поликлиники.

Москва 152-ФЗ персональные данные прослушка врачебная тайна поликлиники

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