Спецслужбы заинтересовались клиентами «Промсвязьбанка»

В ходе мониторинга реестра ОРИ мы обнаружили там два интернет-сервиса «Промсвязьбанка»:
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109820
Всего в реестре ОРИ на текущий момент находятся сервисы от 5 банков: «Сбера», «Тинькофф-банка», Qiwi, «Московского кредитного банка», и вот сейчас добавился «ПСБ».
Напомним, участники реестра ОРИ обязаны сохранять данные пользователей, включая все их действия и взаимодействия, а также передавать их по первому же требованию в ФСБ. Это касается также переписки, аудио- и видео-звонков (если таковые предусмотрены сервисом). Поэтому мы рекомендуем всем пользователям таких сервисов задуматься над теми рисками, которые могут их коснуться, и самим принять решение о дальнейшем их использовании.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.