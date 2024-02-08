Спецслужбы заинтересовались клиентами «Промсвязьбанка»

В ходе мониторинга реестра ОРИ мы обнаружили там два интернет-сервиса «Промсвязьбанка»:

«ПСБ Интернет-банк» (PSB-Retail) — используется с целью информационного взаимодействия подразделений блока розничного бизнеса с розничными клиентами банка, включая обработку электронных сообщений клиентов банка;

— используется с целью информационного взаимодействия подразделений блока розничного бизнеса с розничными клиентами банка, включая обработку электронных сообщений клиентов банка; «ПСБ Бизнес» (PSB On-line) — используется с целью информационного взаимодействия подразделений блока среднего и малого бизнеса с корпоративными клиентами банка, включая обработку электронных сообщений клиентов банка.

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109820

Всего в реестре ОРИ на текущий момент находятся сервисы от 5 банков: «Сбера», «Тинькофф-банка», Qiwi, «Московского кредитного банка», и вот сейчас добавился «ПСБ».

Напомним, участники реестра ОРИ обязаны сохранять данные пользователей, включая все их действия и взаимодействия, а также передавать их по первому же требованию в ФСБ. Это касается также переписки, аудио- и видео-звонков (если таковые предусмотрены сервисом). Поэтому мы рекомендуем всем пользователям таких сервисов задуматься над теми рисками, которые могут их коснуться, и самим принять решение о дальнейшем их использовании.