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8 February 2024

Спецслужбы заинтересовались клиентами «Промсвязьбанка»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
В реестр организаторов распространения информации (ОРИ), который наполняется по запросам из ФСБ, внесены ссылки принадлежащих банку интернет-сервисов PSB-Retail и PSB On-line.

В ходе мониторинга реестра ОРИ мы обнаружили там два интернет-сервиса «Промсвязьбанка»:

  • «ПСБ Интернет-банк» (PSB-Retail) — используется с целью информационного взаимодействия подразделений блока розничного бизнеса с розничными клиентами банка, включая обработку электронных сообщений клиентов банка;
  • «ПСБ Бизнес» (PSB On-line) — используется с целью информационного взаимодействия подразделений блока среднего и малого бизнеса с корпоративными клиентами банка, включая обработку электронных сообщений клиентов банка.

 

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109820

 

Всего в реестре ОРИ на текущий момент находятся сервисы от 5 банков: «Сбера», «Тинькофф-банка», Qiwi, «Московского кредитного банка», и вот сейчас добавился «ПСБ».

Напомним, участники реестра ОРИ обязаны сохранять данные пользователей, включая все их действия и взаимодействия, а также передавать их по первому же требованию в ФСБ. Это касается также переписки, аудио- и видео-звонков (если таковые предусмотрены сервисом). Поэтому мы рекомендуем всем пользователям таких сервисов задуматься над теми рисками, которые могут их коснуться, и самим принять решение о дальнейшем их использовании.

слежка за пользователями банки 374-ФЗ 97-ФЗ организатор распространения информации реестр ОРИ ПСБ

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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