Путин увидел риск дефицита электроэнергии из-за майнеров

Владимир Путин по видеосвязи провёл совещание с кабмином, ФСБ, Росфинмониторингом и ФАС по экономическим вопросам, часть из которых касалось цифровых технологий в финансовой сфере. По его словам, внедрение цифровых валют и других активов становится всё более востребованным со стороны бизнеса, инвесторов и граждан во всём мире. В качестве положительного примера продвижения России на этом поле он привёл цифровой рубль:

«По сути, это ещё одна форма нашей национальной денежной единицы. Её особенность в том, что граждане и бизнес могут пользоваться цифровым рублем независимо от того, в каком банке у них открыт счёт».

По словам Путина, нужно сделать следующий шаг, «перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов».



Он также заявил, что в вопросе цифровых активов важно «не упустить момент, своевременно настраивать правовую базу и регулирование, развивать инфраструктуру, создавать условия для их обращения, причем как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнерами».



Отдельно была затронута тема майнинга. По словам главы государства, бесконтрольное потребление электричества майнерами криптовалют создает риск для ряда регионов:

«Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. И это уже отмечается в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае».

Путин добавил, что это острый вопрос, чреватый «серьезными последствиями для предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и поселков».



«Очевидно: если не будет свободной мощности, если она будет «выбрана» так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой энергии», — уточнил Путин.



Он отметил, что из-за такой ситуации перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу, поэтому призвал принять своевременные решения, в том числе системные и на уровне федерального закона. Путин отметил, что уже дал поручения урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения и тарифы.