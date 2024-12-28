Путин подписал очередной пакет ограничительных законов

Президент РФ подписал пакет законов, которые в той или иной степени отразятся на правах и свободах граждан, а также на работе интернета.

Закон, который фактически замораживает любые денежные средства «иностранных агентов», полученные ими от:

интеллектуальной деятельности;

продажи недвижимости и транспортных средств, а также сдачи их в аренду.

Теперь такого рода доходы придётся зачислять на специальный рублевый счет, причём распоряжаться ими можно будет только после отмены статуса «иноагента».

В силу закон вступает с 1 марта 2025 года.

Вводится механизм исключения организаций из списка террористических. Российские власти предлагали исключить из перечня террористических и запрещенных «Талибан», удерживающий власть в Афганистане, и «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), который пришел к власти в Сирии. Теперь по закону исключить организацию из списка можно будет по решению суда в том случае, если она прекратила пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.

До этого в российском законодательстве не был предусмотрен такой механизм. Закон вступит в силу 8 января 2025 года.

На уголовно-процессуальную сферу расширена возможность обработки биометрических персональных данных без согласия их владельцев.

Согласно прежним нормам, без согласия человека его биометрические данные могли обрабатываться в случаях, предусмотренных законодательством о госслужбе, об обороне, безопасности, оперативно-разыскной деятельности, противодействии терроризму и коррупции, а также в связи с исполнением договоров о реадмиссии, осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, проведением обязательной государственной дактилоскопии и геномной регистрации и в ряде других ситуаций. Утвержденными поправками этот перечень дополнен случаями, предусмотренными уголовно-процессуальным законодательством.

Кроме того, на уголовно-процессуальную сферу распространена возможность обработки специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья и интимной жизни человека.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

За вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность через Интернет грозит до 6 лет тюрьмы.

В частности, в статью 150 Уголовного кодекса РФ добавлена норма о том, что вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершённое с использованием Интернета, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Статья 151 дополнена пунктом о том, что вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное с использованием Интернета наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Закон вступает в силу 8 января 2025 года.

Граждане смогут скорректировать данные о себе, содержащиеся в федеральном регистре сведений о населении. Сделать это можно будет через Единый портал госуслуг или (при наличии технической возможности) через региональные порталы посредством направления соответствующего обращения.

Правительство установит порядок направления и обработки такого обращения. Кроме этого, внесенными поправками расширен перечень информации, включаемой в федеральный регистр сведений о населении. Так, включению в регистр подлежат в том числе идентификаторы: водительского удостоверения; документа, подтверждающего прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранными гражданами и лицами без гражданства; сведений о лишении родительских прав, восстановлении в родительских правах, об ограничении родительских прав, отмене ограничения родительских прав; сведений об опекунах и о попечителях; сведений об ограничении дееспособности гражданина или о признании гражданина недееспособным, а также об отмене ограничения гражданина в дееспособности и признании недееспособного гражданина дееспособным, об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации).

Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.

Интернет-магазины будут обязаны публиковать на карточках товара ссылки на сертификат соответствия. Поправки к закону «О защите прав потребителей» устанавливают требования к маркетплейсам. Если товар не подлежит обязательной сертификации, то интернет-агрегатор так или иначе должен предоставить продавцам возможность разместить информацию, подтверждающую качество товара.



Требования не распространяются на бывшие в употреблении товары. Кроме того, сертификат на странице товара не требуется для покупок, к которым его могут предоставить на месте физического заключения договора купли-продажи.



Сейчас законодательство не обязывает продавца или владельца маркетплейса предоставлять покупателю ссылки на госреестр сведений о сертификатах.



Закон вступает в силу 1 сентября 2026 года.