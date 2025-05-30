Ради «Единой цифровой платформы» радикально переделали законопроект о персданных

Депутаты Госдумы заявили, что в России скоро появится «Единая цифровая платформа», объединяющая пользователей, бизнес и государство. Для чего были разработаны и внесены соответствующие поправки.



«Цель – обеспечить дальнейшее развитие отечественных цифровых сервисов и объединить их возможности в рамках одного приложения», — написал в своём Telegram первый заместитель председателя IT-комитета ГД Антон Горелкин.



Законопроект №679980-8, внесённый в Госдуму в июле прошлого года, изначально содержал поправки к Федеральному закону «О персональных данных» и Закону «О защите прав потребителей». Он был нацелен на обеспечение того, чтобы согласие на обработку персональных данных оформлялось отдельно, что должно было минимизировать избыточный сбор информации, а также запрещало продавцам ограничивать доступ к информации о товарах и услугах при отказе потребителей предоставить свои данные.



Однако ко второму чтению в документ были внесены радикальные изменения. Новый вариант законопроекта закрепляет создание многофункционального сервиса обмена информацией – информационной системы и программ для ЭВМ, предназначенных для обмена электронными сообщениями исключительно между пользователями сервиса. При этом данные не предназначены для общедоступного размещения в сети «Интернет», что должно повысить их конфиденциальность. Сервис будет интегрирован с инфраструктурой государственных и муниципальных информационных систем для предоставления госсервисов в электронной форме.



Планируется, что пользователи смогут подписывать документы с помощью усиленной электронной подписи («госключа»), а сервис будет выполнять функцию электронного удостоверения личности. В рамках инициативы предусматривается также обмен информацией при подтверждении возраста, предъявлении документов для получения льгот, а также обеспечение защищённого взаимодействия участников образовательных отношений. Кроме того, создание и функционирование платформы будет осуществляться исключительно российскими юридическими лицами с исключительными правами на соответствующее программное обеспечение – мерой, направленной на обеспечение цифрового суверенитета страны.



Депутат Горелкин также заявил, что:

«Главным ноу-хау национальной цифровой платформы станет бескомпромиссная борьба с анонимностью в интернете, за счет плотной интеграции с «Госуслугами». Анонимность развязывает руки преступникам, способствует реализации многообразных мошеннических схем. При этом иностранные сервисы в борьбе с ними не заинтересованы… По-настоящему безопасную платформу кроме нас самих не сделает никто».

Председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский объяснил, что новая инициатива нацелена на объединение разрозненных цифровых решений в единое пространство, и это позволит повысить качество и безопасность обмена информацией.



Таким образом, предложенный законопроект претерпел существенную трансформацию от узкой регуляции персональных данных к созданию многофункциональной цифровой платформы, которая, по мысли авторов, призвана обеспечить объединение интересов всех участников цифрового пространства – бизнеса, государства и потребителей.