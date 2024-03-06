Forbes: компания-поставщик Wi-Fi в метро хочет распознавать эмоции на транспорте

ГК «Максима», развивающая публичные сети Wi-Fi на транспорте в Москве и Санкт-Петербурге, купила два стартапа, разрабатывающих промышленную платформу распознавания и обработки фото- и видеоизображений на базе технологий компьютерного зрения. Речь идёт о iPavlov и «ИИ-системах».

Как пишет Forbes, на «ИИ-системы» в декабре прошлого года был оформлен патент на систему идентификации личности человека «Взор». В описании патента указано, что эта программа предназначена для «анализа пассажирского трафика в метрополитене». Технология позволяет находить лица в общем видеопотоке, отслеживать человека от камеры к камере, определять пол и возраст, а также распознавать их и находить в базах.

Генеральный директор iPavlov Лоран Акопян рассказал изданию, что iPavlov и «ИИ-системы» входят в одну группу компаний. По его словам, «Взор» — это система, разработанная для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).



«Взор» — только одна из подсистем EYE Platform, промышленной платформы распознавания и обработки фото- и видеоизображений на базе технологий машинного зрения, и сейчас «Взор» «пилотируется на нескольких транспортных объектах», говорит Акопян. Эта система проводит предобработку видеопотока по различным параметрам и «умеет определить настроение человека, отличать расстроенного человека от агрессивного», объясняет он.



Также технология позволяет предиктивно реагировать на возможные инциденты, продолжает Акопян:

«Система действует проактивно: при получении тревожного сигнала (например, возгорание) она отправляет сигнал на пульт охраны. Если на него не отреагировали, то система отправляет сигнал далее по инстанциям».

По словам технического директора HFLabs Никиты Назарова, разработка iPavlov отчасти пересекается с решением по распознаванию лиц от VisionLabs, которое уже используется в московском метро, в том числе для FacePay. «По сути и там, и там используются одни и те же технологии. Возможно, это приведет к усилению конкуренции между двумя игроками. Впрочем, вероятен и сценарий, при котором «Максима» будет использовать «Взор» в других сегментах», — допускает эксперт.



К примеру, с помощью такой технологии можно контролировать пассажиропоток, вычисляя наиболее популярные маршруты людей, понимать, как именно они выбирают пути из точки А в точку Б, рассуждает Кирилл Ладыгин, представитель разработчика технологий и решений в области обработки речи и анализа неструктурированных данных 3iTech. Разработку можно применять для поиска потерявшихся или находящихся в розыске людей, а в целях обеспечения правопорядка — для отслеживания целых групп людей, двигающихся из одной точки в другую, но с использованием совершенно разных транспортных средств, заключает он.