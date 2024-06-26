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26 June 2024

Reddit усиливает борьбу с ИИ-ботами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Для того чтобы использовать контент Reddit для обучения моделей искусственного интеллекта, компаниям нужно будет заключать лицензионное соглашение, как это уже сделали Google и OpenAI.

В ближайшие недели Reddit лишит большинство автоматизированных ботов доступа к своим публичным данным. Для того чтобы использовать контент Reddit для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ), компаниям нужно будет заключать лицензионное соглашение, как это уже сделали Google и OpenAI.

Reddit обновит веб-стандарт robots.txt, который определяет, как поисковые боты могут получать доступ к сайту.

«Это сигнал для тех, у кого нет соглашения с нами, что они не имеют права получать доступ к данным Reddit. И также это сигнал для злоумышленников о том, что слово "разрешить" в robots.txt не означает и никогда не означало, что они могут использовать данные так, как им заблагорассудится», — заявил главный юрисконсульт компании Бен Ли.

Стандарт robots.txt был разработан на заре интернета, пишет The Verge. В первую очередь он давал разрешение поисковым системам, таким как Google, сканировать веб-сайт, чтобы индексировать его результаты. Последние 20 лет Google отправлял, в обмен на возможность сканирования, на сайт трафик, и это было выгодно обеим сторонам. Затем компании, занимающиеся искусственным интеллектом, стали использовать все данные, которые они могли найти в Сети, для обучения своих ИИ-моделей.

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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