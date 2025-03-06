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6 March 2025

Reddit предупредит пользователей при голосовании за жестокий контент

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Первоначально это коснётся материалов, содержащих сцены насилия, но в будущем платформа может распространить эту систему и на другие типы контента.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / DALL-E / Canva

Социальная платформа Reddit запускает систему предупреждений для пользователей, которые несколько раз проголосовали за жестокий контент в течение неопределённого периода времени. Первоначально это коснётся материалов, содержащих сцены насилия, но в будущем Reddit может распространить эту систему и на другие типы контента.

По словам представителей платформы, система не повлияет на большинство пользователей, так как они уже склонны голосовать против жёсткого контента или жаловаться на него. Однако новое правило вызвало споры среди комьюнити.

Некоторые пользователи Reddit выразили опасения, что подобные меры сделают голосование менее свободным. Критики инициативы также указывают на возможные ошибки в её реализации: например, если автор изменит пост после того, как он уже набрал положительные оценки, те, кто проголосовал за изначальный вариант, могут получить предупреждение. Также неясно, как именно Reddit будет определять насильственный контент. Означает ли это, что кадры с боевых действий, трейлеры боевиков или даже сцены из аниме могут попасть под санкции? Пользователи требуют чёткого разъяснения новых правил.

Reddit заявляет, что система пока работает только в режиме предупреждений, но в будущем возможны и другие меры. Несмотря на протесты сообщества, платформа продолжает расширять систему модерации, чтобы ограничить распространение нежелательного контента.

Reddit предупреждение

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