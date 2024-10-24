Россия направила Reddit 13 запросов на удаление контента

Американская социальная платформа Reddit недавно опубликовала Отчёт от прозрачности (Transparency Report), в котором рассказала о том, как взаимодействовала в первое полугодие 2024 года с пользователями, модераторами, а также государственными органами разных стран.

За это время на Reddit было опубликовано порядка 5,3 млрд единиц контента (включая посты, комментарии, личные сообщения и чаты). Модеры и администраторы удалили чуть более 3% от общего количества созданного контента (1,6% модераторы и 1,5% администраторы). Более 71% контента, удаленного модераторами, было сделано с помощью автоматизированных инструментов, таких как Automod.



«Как обычно, спам составил большую часть удалений администратором (66,5%), а остальная часть — различные нарушения политики в отношении контента (31,7%) и другие причины, такие как манипуляция контентом, не являющимся спамом (1,8%)», — говорится в отчёте.



Платформа также отметила:

«По сравнению со второй половиной 2023 года наблюдался заметный рост числа юридических запросов от государственных и правоохранительных органов на удаление контента (+32%) и неэкстренных юридических запросов на информацию об аккаунте (+23%; это самый большой объем информационных запросов, которые Reddit когда-либо получал за один отчетный период)



Мы тщательно проверяем каждый запрос, чтобы убедиться, что он юридически обоснован и узкоспециализирован, и включаем данные о том, как мы отреагировали, в отчёт.



Важно отметить, что мы обнаружили и отклонили ряд мошеннических юридических запросов, якобы поступивших от законных государственных и правоохранительных органов; впоследствии мы сообщили об этих фиктивных запросах в соответствующие органы».

Россия, проявившая во втором полугодии 2023 года активность по части запросов на удаление контента, на этот раз уступила лидерство Индии (22 запроса), Объединённым Арабским Эмиратам (21), Австралии (20), и Германии (14).

Reddit за июнь-январь получил 13 запросов от РФ, но при этом платформа отмечает, что получила от Роскомнадзора 34 «дублирующих» запроса. Такие уведомления отправляются некоторыми агентствами более одного раза в течение одного и того же отчетного периода, отмечает платформа:

«Мы не включили эти цифры в наш общий список, поскольку дубликаты не являются уникальными запросами, и включение в приведенную выше таблицу искусственно завысило бы цифры».

Согласно отчёту, на этот раз Reddit удовлетворил 15% запросов из РФ.

В целом за отчётный период платформа получила 160 запросов от правительств и правоохранительных органов из 26 стран на удаление контента с платформы, что на 32% больше, чем в предыдущем отчёте. По совокупности, уточняет Reddit, на Индию, ОАЭ, Австралию и Германию пришлось 48% всех мировых запросов на удаление от правительств и правоохранительных органов, полученных за этот отчётный период.

Большая часть контента, указанного в запросах государственных органов и правоохранительных органов (80%), была удалена из-за нарушений Политики в отношении контента. Относительно небольшой процент контента (4%) был ограничен локально в стране запрашивающего из-за нарушений местного законодательства.

«В случаях, когда были реализованы локальные ограничения на контент, пользователи в этой стране увидят уведомление и объяснение при попытке доступа к контенту. Кроме того, затронутые пользователи получат личное сообщение, которое напрямую уведомит их о ситуации», — отмечает Reddit.

В первой половине 2024 года Reddit получил 143 юридических требования от частных лиц, требующих удаления контента и ссылающихся на местные законы (на 22 % больше, чем в предыдущем отчётном периоде). Наибольшее количество запросов поступило из США (79), Великобритании (15) и Турции (12):

«Мы удалили 27% контента, указанного в этих запросах за нарушение Политики в отношении контента Reddit (на 6% меньше по сравнению с нашим предыдущим отчетом), и отклонили действия по оставшимся 73% контента, указанного в этих запросах (на 5% меньше по сравнению с нашим предыдущим отчетом). Причины отклонения действий включают в себя то, что указанный контент не нарушает нашу Политику в отношении контента или местное законодательство, или юридический запрос был каким-то образом неполным (например, мы запросили у запрашивающего дополнительную информацию, а он не ответил)».

Из России поступил один частный запрос, который был платформой удовлетворён.

Отдельно Reddit рассказад о мошеннических запросах.

«В период с января по июнь 2024 года мы выявили четыре мошеннических запроса, поданных лицами, выдававшими себя за государственных или правоохранительных должностных лиц, и нацеленных на ненарушающий пользовательский контент на Reddit. В одном случае адрес электронной почты запрашивающего был подделан. В другом случае запрашивающий прикрепил официально выглядящее письмо в поддержку своего заявления. Мы отклонили все эти запросы и продолжаем следить за поддельными запросами, чтобы защититься от таких попыток».

Тенденции, наметившиеся с момента последнего отчета:

32% увеличилось количество запросов на удаление от государственных и правоохранительных органов

64% увеличился объём контента, указанного в этих запросах

6% увеличился общий показатель действий по полученным запросам на удаление (учитывая как удаления в соответствии с Политикой в ​​отношении контента, так и действия по геоблокировке).

Более детально с отчётом можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.