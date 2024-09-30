Для созданных с помощью ИИ изобретений готовят спецреестр

Для научных изобретений и произведений искусства, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), может быть создан специальный реестр. Об этом говорится в проекте приказа Минэкономразвития.



Такой реестр появится после 5 января 2025 г., уточнил представитель министерства. Ведомство предлагает создать реестр в рамках положений закона об экспериментальных правовых режимах (ЭПР), действующего с 2020 г. Это должно позволить защитить права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые с применением технологии ИИ, рассказал «Ведомостям» директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. Создание такого реестра в том числе связано с увеличением количества запросов на апробацию технологий с ИИ, добавил он.

Сведения из реестра предоставляются субъектом экспериментального правового режима регулирующему органу, уполномоченному органу, организации предпринимательского сообщества, субъекту или участнику экспериментального правового режима с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне в электронной форме.



Реестр содержит следующие сведения:

уникальный номер реестровой записи;

наименование результата интеллектуальной деятельности, созданного при реализации ЭПР;

регистрационный номер патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, сведения ‎о государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральной микросхемы, созданных ‎при реализации экспериментального правового режима, в том числе ‎с применением технологий искусственного интеллекта (если применимо);

дата возникновения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности;

срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности;

сведения о правообладателе, куда входят ФИО, ИНН, адрес, наименование – для юридических лиц и т.п.

Исключение сведений из реестра не допускается, говорится в проекте приказа.

Дата окончания общественного обсуждения документа — 10 октября текущего года.