Для созданных с помощью ИИ изобретений готовят спецреестр

Для научных изобретений и произведений искусства, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), может быть создан специальный реестр. Об этом говорится в проекте приказа Минэкономразвития.
Такой реестр появится после 5 января 2025 г., уточнил представитель министерства. Ведомство предлагает создать реестр в рамках положений закона об экспериментальных правовых режимах (ЭПР), действующего с 2020 г. Это должно позволить защитить права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые с применением технологии ИИ, рассказал «Ведомостям» директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. Создание такого реестра в том числе связано с увеличением количества запросов на апробацию технологий с ИИ, добавил он.
Сведения из реестра предоставляются субъектом экспериментального правового режима регулирующему органу, уполномоченному органу, организации предпринимательского сообщества, субъекту или участнику экспериментального правового режима с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне в электронной форме.
Реестр содержит следующие сведения:
Исключение сведений из реестра не допускается, говорится в проекте приказа.
Дата окончания общественного обсуждения документа — 10 октября текущего года.
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