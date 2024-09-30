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30 September 2024

Для созданных с помощью ИИ изобретений готовят спецреестр

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
По словам представителя Минэкономразвития, запустить его планируют после 5 января 2025 года.
Изображение создано с помощью Canva AI

Для научных изобретений и произведений искусства, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), может быть создан специальный реестр. Об этом говорится в проекте приказа Минэкономразвития.

Такой реестр появится после 5 января 2025 г., уточнил представитель министерства. Ведомство предлагает создать реестр в рамках положений закона об экспериментальных правовых режимах (ЭПР), действующего с 2020 г. Это должно позволить защитить права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые с применением технологии ИИ, рассказал «Ведомостям» директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. Создание такого реестра в том числе связано с увеличением количества запросов на апробацию технологий с ИИ, добавил он.

Сведения из реестра предоставляются субъектом экспериментального правового режима регулирующему органу, уполномоченному органу, организации предпринимательского сообщества, субъекту или участнику экспериментального правового режима с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне в электронной форме.

Реестр содержит следующие сведения:

  • уникальный номер реестровой записи;
  • наименование результата интеллектуальной деятельности, созданного при реализации ЭПР;
  • регистрационный номер патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, сведения ‎о государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральной микросхемы, созданных ‎при реализации экспериментального правового режима, в том числе ‎с применением технологий искусственного интеллекта (если применимо);
  • дата возникновения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности;
  • срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности;
  • сведения о правообладателе, куда входят ФИО, ИНН, адрес, наименование – для юридических лиц и т.п.

Исключение сведений из реестра не допускается, говорится в проекте приказа.

Дата окончания общественного обсуждения документа — 10 октября текущего года.

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