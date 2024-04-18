Российские сервисы предупреждают о запрете авторизации через Apple и Google

Сервис «Литрес» предупредил пользователей об отключении возможности авторизации на сайте и в приложении через Apple или Google ID с 22 апреля. Об этом сообщает РБК.

«Если вы не добавите альтернативные способы выхода, доступ к вашему аккаунту останется возможным только через обращение в нашу службу поддержки», — говорится в письме «Литрес», но отмечается, что если аккаунт пользователя привязан к почте от Apple или Google, она остается действительной для входа.

Обновление связано с изменениями в законах «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О связи»: они предусматривают, что легальными способами регистрации на российских сайтах будут считаться вход по номеру телефона российского оператора, через портал «Госуслуги», Единую биометрическую систему или иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российская компания (например, российские почтовые сервисы или соцсеть «ВКонтакте»).

Похожие уведомления также присылает пользователям сервис VK Play, убедился РБК. Некоторые сервисы уже отключили возможность входа через Apple или Google ID, например Ozon. По словам представителя этой компании, Apple ID применяли для входа в аккаунт менее 1% пользователей, а авторизации через Google у Ozon не было. Он также отметил, что сейчас такая возможность отключена в рамках исполнения закона:

«Более 99% наших пользователей заходят в личный аккаунт через наш собственный сервис Ozon ID. Он работает следующим образом: клиенты вводят номер телефона, а им приходит одноразовый пароль через звонок или СМС. Так аккаунт будет надежно защищен, потому что войти в него можно будет, только имея доступ к телефону».

Предполагалось, что изменения, касающиеся способов авторизации, вступят в силу с 1 декабря 2023 года. Но в декабре прошлого года было решено предусмотреть переходный период, до 1 января 2025-го. Сделано это было для того, чтоб отечественные платформы должным образом подготовились к таким нововведениям, иначе не будет гарантии их стабильного функционирования.

Представитель «Литрес» сообщил, что до 1 января 2025 года отсрочка предоставлялась для тех, у кого нет собственных систем входа:

«Ввиду отсутствия четких критериев мы для снижения рисков для нашей компании в декабре 2023 года убрали из первых экранов возможность регистрации новых пользователей через данные системы и, таким образом, уже не обмениваемся информацией о новых пользователях с данным системами, но оставляли возможность уже зарегистрированным пользователям с данными опциями входить на ресурсы компании».

Он также сообщил, что сейчас сервис напоминает зарегистрированным пользователям о необходимости создания альтернативных инструментов входа.

В VK отметили, что «компания исполняет требования действующего законодательства», но сроки полного отключения авторизации через зарубежные сервисы уточнять не стал, как и то, почему компания решила сделать обновление заранее.