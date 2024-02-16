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16 February 2024

В России введут наказание за дипфейки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Минцифры совместно с МВД и Роскомнадзором должны разработать соответствующие нормы правового регулирования до 1 ноября 2024 года.

Минцифры совместно с МВД и Роскомнадзором займется проработкой вопросов правового регулирования цифровой технологии подмены личности (дипфейк) в целях недопущения ее использования в противоправных целях.

Вопрос о необходимости такого регулирования обсуждался на февральском заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством министра внутренних дел Владимира Колокольцева, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с повесткой встречи.

Согласно протоколу заседания, с которым ознакомились «Ведомости», о проведенной работе ведомства должны будут проинформировать правкомиссию до 1 ноября 2024 года.

Вопрос о введении наказания за противозаконное использование дипфейков уже обсуждался на высоком уровне, отмечают источники издания. В частности, он поднимался на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений. В Минцифры РФ подтвердили информацию о работе над правовым регулированием дипфейков, в Роскомнадзоре эту информацию пока не прокомментировали.

Пока использование дипфейков законом не регулируется, сказала изданию Алина Андрух, специалист по реагированию на инциденты Angara Security. При этом за мошенничество с помощью технологии подмены личности можно возбудить уголовное дело, отметил Дмитрий Клеточкин, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры». Такие действия могут быть квалифицированы как хищение путем модификации компьютерной информации (ст. 159.6 УК) или как мошенничество (ст. 159 УК).

В конце декабря 2023 года председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минцифры проработать способы выявления фейков, созданных с помощью ИИ, к 19 марта 2024 года.

Минцифры Роскомнадзор МВД России мошенничество дипфейки

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