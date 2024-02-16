В России введут наказание за дипфейки

Минцифры совместно с МВД и Роскомнадзором займется проработкой вопросов правового регулирования цифровой технологии подмены личности (дипфейк) в целях недопущения ее использования в противоправных целях.
Вопрос о необходимости такого регулирования обсуждался на февральском заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством министра внутренних дел Владимира Колокольцева, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с повесткой встречи.
Согласно протоколу заседания, с которым ознакомились «Ведомости», о проведенной работе ведомства должны будут проинформировать правкомиссию до 1 ноября 2024 года.
Вопрос о введении наказания за противозаконное использование дипфейков уже обсуждался на высоком уровне, отмечают источники издания. В частности, он поднимался на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений. В Минцифры РФ подтвердили информацию о работе над правовым регулированием дипфейков, в Роскомнадзоре эту информацию пока не прокомментировали.
Пока использование дипфейков законом не регулируется, сказала изданию Алина Андрух, специалист по реагированию на инциденты Angara Security. При этом за мошенничество с помощью технологии подмены личности можно возбудить уголовное дело, отметил Дмитрий Клеточкин, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры». Такие действия могут быть квалифицированы как хищение путем модификации компьютерной информации (ст. 159.6 УК) или как мошенничество (ст. 159 УК).
В конце декабря 2023 года председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минцифры проработать способы выявления фейков, созданных с помощью ИИ, к 19 марта 2024 года.
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
For media (Telegram)
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.