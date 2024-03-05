Маркетплейсам запретят требовать с покупателя компенсацию за возврат товара

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев от «Единой России» внесли в Госдуму проект закона №568223-8 «О государственном регулировании торговой деятельности агрегаторов информации о товарах в Российской Федерации и о внесении изменений в Федеральный закон „Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации“», которым предлагается регулирование деятельности маркетплейсов (в документе названы «агрегаторами информации о товарах»). Проект закона определяет права и обязанности интернет-платформ, продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов.



Предлагается ввести общее регулирование для всех «агрегаторов информации о товарах» и дополнительное для тех, которые занимают более 20% на рынке. Последние будут отнесены к «значимым» агрегаторам.



Новые нормы, предлагаемые документом:

будут введены требования к договорам между маркетплейсами, продавцами и владельцами пунктов выдачи;

контролировать работу маркетплейсов поручат ФАС;

крупным площадкам запретят проводить акции без согласия партнеров и брать более 10% за услуги;

введут запрет на требование с покупателя компенсации за возврат товара.

«Значимым» агрегаторам запретят также изменять условия договора услуг, каким-либо образом ухудшать положение продавцов или владельцев пунктов выдачи заказов, предварительно не уведомив их не менее чем за 30 дней. Им нельзя будет создавать дискриминационные условия по закону «О защите конкуренции» и препятствия для доступа на рынок, а также навязывать не относящиеся к электронной торговле услуги, а также условия о продвижении товаров за счет снижения цены без согласия контрагента.



Нельзя бужет запрещать деятельность контрагентов на других площадках и создавать преимущества для продажи собственных торговых марок по сравнению с товарами других продавцов.

Для всех маркетплейсов, не только занимающих значимое положение на рынке, в законопроекте предлагается установить общие требования к договору об оказании услуг. При заключении договора площадка должна будет проверять документы и профиль контрагентов. Кроме того, интернет-площадки будут обязаны размещать форму договора на своем сайте в интернете и проверять возраст покупателей при продаже товаров для лиц, достигших определенного возраста, не допускать размещение информации о товарах, оборот которых в России запрещен или ограничен, а также подлежащих подтверждению соответствия или маркировке, если эти процедуры не проведены.



При этом законопроект также предусматривает внесение изменений в закон о торговле. Если маркетплейс дистанционно продает продукты питания, его отношения с поставщиками будут регулироваться как отношения розничных торговых сетей.



Также предлагается утвердить требования к обеспечению антитеррористической защищенности инфраструктуры агрегаторов информации о товарах и правила их взаимодействия с госорганами, занимающимися оперативно-разыскной деятельностью или обеспечением безопасности страны.

Наконец, вводится норма, при которой правительство сможет обязать маркетплейсы маркировать отдельные товары, использовать аппаратуру для обнаружения оружия, взрывчатых веществ или других запрещенных устройств, предметов и веществ.

Предполагается, что законопроект вступит в силу 1 марта 2025 года.