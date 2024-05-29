PayPal запустит рекламную сеть на основе пользовательских данных

PayPal запускает рекламную платформу, основанную на большом количестве данных о транзакциях клиентов. Новый рекламный бизнес компании будет включать информацию о покупках и покупательских привычках клиентов из PayPal и его «родственного» приложения Venmo.



PayPal стремится использовать огромный объем данных о транзакциях своих клиентов, чтобы ускорить развитие своего рекламного бизнеса. Компания уже обрабатывает миллиарды транзакций ежегодно, анализируя их, чтобы понять, какие товары и услуги привлекают вас больше всего. В будущем PayPal планирует предлагать бизнесам возможность размещать рекламу на своих платформах, используя эти данные для показа более точной и релевантной рекламы, которая с большей вероятностью заинтересует конкретных пользователей.



Бывший вице-президент и генеральный менеджер Uber Advertisin, а в данный момент — руководитель нового подразделения PayPal Ads, Марк Гретхер, утверждает, что новая сеть поможет продавцам продавать больше товаров и услуг, а покупателямPayPal запускает рекламную платформу, основанную на большом количестве данных о транзакциях клиентов. Новый рекламный бизнес компании будет включать информацию о покупках и покупательских привычках клиентов из PayPal и его «родственного» приложения Venmo.



PayPal стремится использовать огромный объем данных о транзакциях своих клиентов, чтобы ускорить развитие своего рекламного бизнеса. Компания уже обрабатывает миллиарды транзакций ежегодно, анализируя их, чтобы понять, какие товары и услуги привлекают вас больше всего. В будущем PayPal планирует предлагать бизнесам возможность размещать рекламу на своих платформах, используя эти данные для показа более точной и релевантной рекламы, которая с большей вероятностью заинтересует конкретных пользователей.



Бывший вице-президент и генеральный менеджер Uber Advertisin, а в данный момент - руководитель нового подразделения PayPal Ads, Марк Гретхер, утверждает, что новая сеть поможет продавцам продавать больше товаров и услуг, а покупателям — находить больше интересных предложений. Однако он не уточнил, каким образом компания планирует использовать личную информацию пользователей, в том числе данные о покупках, для достижения этой цели.



Представитель PayPal сообщил WSJ, что компания будет собирать данные от клиентов по умолчанию, а также предлагает возможность отказаться. Отвечая на вопрос о том, какие данные будет собирать PayPal, её представитель Тейлор Уотсон сказал The Verge, что рекламная платформа все еще находится на «ранней стадии» и что у компании пока нет «окончательных ответов»:



«Помимо рекламного бизнеса PayPal будет создавать прозрачные и простые в использовании средства контроля конфиденциальности».



Компания использует искусственный интеллект для анализа данных о транзакциях и предлагает скидки и промоакции через свою платформу Advanced Offers. Эта платформа, представленная в январе, позволяет компаниям предлагать скидки и промоакции на основе истории покупок пользователей. Сейчас платформа проходит испытания на eBay.



PayPal, похоже, планирует использовать свои данные о покупках, чтобы сделать рекламу более эффективной. Однако, подобные инициативы часто вызывают беспокойство у пользователей, которые не хотят, чтобы их личная информация использовалась для рекламы — находить больше интересных предложений. Однако он не уточнил, каким образом компания планирует использовать личную информацию пользователей, в том числе данные о покупках, для достижения этой цели.



Представитель PayPal сообщил WSJ, что компания будет собирать данные от клиентов по умолчанию, а также предлагает возможность отказаться. Отвечая на вопрос о том, какие данные будет собирать PayPal, её представитель Тейлор Уотсон сказал The Verge, что рекламная платформа все еще находится на «ранней стадии» и что у компании пока нет «окончательных ответов»:

«Помимо рекламного бизнеса PayPal будет создавать прозрачные и простые в использовании средства контроля конфиденциальности».

Компания использует искусственный интеллект для анализа данных о транзакциях и предлагает скидки и промоакции через свою платформу Advanced Offers. Эта платформа, представленная в январе, позволяет компаниям предлагать скидки и промоакции на основе истории покупок пользователей. Сейчас платформа проходит испытания на eBay.



PayPal, похоже, планирует использовать свои данные о покупках, чтобы сделать рекламу более эффективной. Однако, подобные инициативы часто вызывают беспокойство у пользователей, которые не хотят, чтобы их личная информация использовалась для рекламы.