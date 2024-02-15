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15 February 2024

Госдума рассмотрит законопроект о запрете рекламы на ресурсах «иноагентов»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
По мнению юристов «Роскомсвободы», инициатива переводит вопрос сотрудничества с «иноагентами» из политического контекста в экономический.

В Госдуму внесли проект закона, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах, соцсетях и других интернет-площадках «иноагентов».

«Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке. Те, кто оскорбляет нашу страну, армию, должен понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах», — заявил один из авторов инициативы, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. 

В случае принятия новой законодательной инициативы произойдет следующее, рассказала директор краснодарской рекламно-производственной компании «Геометрия рекламы» Юлия Василевская в разговоре с «Ъ». Если блогер-«иноагент» выложит на какой-либо площадке свою программу, то размещение в этой программе рекламы будет считаться поддержкой «иноагента» и повлечёт за собой санкции уже по отношению к рекламодателю. 

«Все эти запретительные меры отбросят рекламный рынок на десятилетие назад. Мы уже вернулись к тому, что рекомендуем клиентам расклеивать объявления, как раньше, для продвижения своих услуг», — заключила Василевская. 

По мнению юристов «Роскомсвободы», будущий закон упростит преследование за сотрудничество с «иноагентами». Кроме того, инициатива переводит вопрос «наказания» из политического контекста в экономический.

«Не признавать же всех "иноагентами". А заштрафовать можно», — считают эксперты.
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