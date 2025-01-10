Росархив разработает систему удалённого использования архивных документов

В России появится государственная информационная система (ГИС) удаленного использования архивных документов. Ее разработает Федеральное архивное агентство (Росархив), следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».

Финансировать создание, развитие и эксплуатацию системы будут за счет средств федерального бюджета. За просмотр и прослушивание электронных копий материалов ГИС может взиматься плата – это прописано в изменениях в закон «Об архивном деле в РФ», вступившие в силу 24 декабря 2024 года.



Граждане после регистрации в ГИС смогут получить доступ к электронным копиям архивных документов, включенным в Архивный фонд России. Материалы может предоставлять Государственный архив Российской Федерации, а также региональные и муниципальные архивы, которые заключили с Росархивом соглашение об услуге удаленного пользования. Оператора ГИС, согласно проекту постановления, определит тоже Росархив – это будет подведомственное ему казенное учреждение.



Создание электронной системы, с помощью которой пользователи смогут удаленно прослушивать и просматривать архивные материалы, – это главное изменение в действующем с 2004 г. законе, отмечает адвокат адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов. «Закон также предусматривает возможность создания региональных и муниципальных электронных информационных систем на основе положения правительства, что обеспечит доступ к электронным документам региональных и местных архивов», – добавил он. Размер оплаты и в каких случаях она будет взиматься определят соответственно субъекты РФ и муниципальные образования, пояснил эксперт.

Сейчас нормы закона об архивном деле допускают платное использование документов, уточнил управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Детали оплаты в том числе прописаны в приказе Росархива от сентября 2017 г. – он, например, определяет, что пользователь может заказывать и получать документы раньше сроков выдачи на платной основе, уточнил эксперт. По словам Галанцева, взимание платы также возможно за ксерокопии архивных документов.



В удаленном доступе ГИС будут не только документы на бумажных носителях, но и кино-, фото- и видеоматериалы, а также копии электронных и телеметрических документов, сообщила «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. Закон о ГИС решает вопрос доступности архивных материалов для жителей всей страны вне зависимости от того, есть ли в населенном пункте архив или фонд хранения, пояснила она.