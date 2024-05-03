Россия в рейтинге свободы прессы заняла 162 место

Правозащитная организация «Репортёры без границ» (RSF) представила очередной ежегодный индекс свободы прессы во всём мире.



«В целом ситуация в Восточной Европе и Центральной Азии ухудшилась: свобода прессы там не гарантирована, а средства массовой информации всё чаще используются в качестве каналов распространения кампаний по дезинформации», — говорится в докладе организации.



RSF о России говорит, что она «продолжает свой крестовый поход против независимой журналистики, а более 1500 журналистов покинули страну после <спецоперации>». Повышение же рейтинга на две позиции (162 место) объясняется ухудшением ситуации в других странах и скрывает за собой падение общего балла: список журналистов и СМИ, помеченных правительством как «иностранные агенты» или «нежелательные» растёт, а журналисты продолжают подвергаться необоснованным арестам.





В докладе также подчёркивается, что:

«Все частные независимые телеканалы запрещены в эфире, за исключением кабельных развлекательных каналов. Многие западные СМИ, такие как Euronews, France 24 и BBC, больше не доступны в стране без объявления какого-либо юридического, административного или судебного решения. Регулятор СМИ Роскомнадзор подверг цензуре большинство независимых новостных сайтов, а самые популярные из них, такие как «Медуза» и «Дождь», были объявлены «нежелательными организациями», а это значит, что их упоминание или цитирование может привести к уголовному преследованию. Остальные СМИ принадлежат государству или союзникам Кремля. Их сотрудники должны следовать приказам администрации президента относительно тем, которых следует избегать, и должны подвергать себя жесткой цензуре. Радиостанции находятся в такой же ситуации».

В докладе говорится, что ни один журналист, даже покинувший страну, не застрахован от угрозы серьезных обвинений, основанных на «расплывчато сформулированных драконовских законах, часто принимаемых в спешке». Также подчёркивается, что в самом начале пандемии COVID-19 во многие законы, касающиеся свободы выражения мнений, включая законы о клевете и «фейковых новостях», были внесены поправки, чтобы включить их в Уголовный кодекс. А «специальная военная операция» придала новый импульс этому процессу: парламент поспешно принял поправки, согласно которым «ложная информация» о российских вооруженных силах и любом другом российском государственном органе, действующем за рубежом, теперь наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Всё чаще используются обвинения в «экстремизме» и «оправдании терроризма».



Хотя уровень подключения к Интернету очень высок, почти две трети россиян получают новости в основном по телевидению, которое контролируется правительством, и из российских социальных сетей, таких как «ВКонтакте». Темы ЛГБТ и религиозных чувств постепенно стали закрытыми для средств массовой информации. По словам RSF, Владимир Путин всячески поощрял подобный консерватизм в российском обществе.



Правозащитники также заметили, что радикальные санкции, которые западные демократии ввели против России в ответ на «спецоперацию», резко оторвали большую часть российской экономики от экономики Европы, с которой она была тесно интегрирована, что привело к большой неопределенности. Помимо цензуры, которая вынудила закрыть многие средства массовой информации и разорила немногих оставшихся независимых журналистов, вынудив их менять профессию или уехать за границу, рекламный рынок претерпел серьезные колебания, которые особенно затронули российские региональные СМИ.



К методам запугивания журналистов, также подчёрчикают «Репортёры без границ», помимо физического воздействия, избиений и даже пыток, применяемых в основном в регионах, прибавились частое применение штрафов и кратковременных задержаний под разными предлогами. СМИ также находятся под угрозой произвольного включения в список «иностранных агентов», статус которого сопряжен с тяжелыми бюрократическими препонами и юридическими рисками, а также в список «нежелательных организаций», который криминализирует любое упоминание или сотрудничество с определёнными СМИ. Столкнувшись с дополнительными рисками, возникшими после начала «спецоперации», многие журналисты, работающие в независимых СМИ, выбрали эмиграцию. Власти продолжают оказывать давление, «посещая» членов их семей или заочно осуждая их.



По мнению RSF в плане давления на СМИ с Россией соперничают только два государства: Беларусь (167-е место), чей режим преследует журналистов под предлогом борьбы с «экстремизмом», и Туркменистан (175-е место), где обладающий неограниченными полномочиями президент запрещает любую независимую информацию.



Весьма заметное снижение показывает Грузия (103-е место), которая опустилась на 26 позиций: правящая в ней партия «сохраняет поляризацию общества, культивирует сближение с Москвой и проводит политику, все более враждебную по отношению к свободе прессы».

Напомним, во второй половине апреля сайт RSF был заблокирован на территории России решением «Неуказанного госоргана». Как потом объяснили в Роскомнадзоре, причиной этому стало размещение «недостоверной общественно значимой информации о специальной военной операции».