Россия приняла участие в разработке резолюции ООН по ИИ

Россия вошла в число основных разработчиков проекта резолюции Генассамблеи ООН о международном сотрудничестве в области искусственного интеллекта (ИИ), инициированного КНР, сообщила «Ъ» представитель МИД РФ Мария Захарова.



О самой резолюции в конце апреля рассказывала пресс-секретарь постпредства КНР при ООН Тао Ван. Она отмечала, что «большинству развивающихся стран не удалось полностью воспользоваться преимуществами быстрого развития ИИ».



Совместная работа над резолюцией «означает, что Россия и КНР смотрят на проблему со схожих позиций», полагает китаист Леонид Ковачич. По его словам, Пекин «делает первые существенные шаги как в области генеративного ИИ, так и в сфере его регулирования»:

«Последним вопросом занимаются все страны, но КНР находится в этой области на передовых позициях».

Ковачич отметил, что «регулирование российского сегмента интернета во многом повторяет регулирование китайского» и, если исходить из подобной логики, в будущем можно ожидать схожей гармонизации и в сфере ИИ.



Между тем в марте текущего года Генассамблея ООН уже приняла резолюцию об ИИ, инициированную США: она призывает увеличивать финансирование «безопасных, защищенных и надежных систем искусственного интеллекта», воздерживаясь от их применения в нарушение прав человека.



Соавторами документа выступили около 120 стран, включая КНР, РФ среди них не было.



В американской резолюции от марта акцент сделан на вопросы безопасности и надежности ИИ, китайский же проект, судя по данным Bloomberg, подчеркивает необходимость преодоления неравенства между развивающимися и развитыми странами, отмечает независимый эксперт по международным отношениям и IT, аспирант Университета Джонса Хопкинса Олег Шакиров. Он допускает, что КНР захочет подчеркнуть и обеспечение равенства в доступе к технологиям — как ответ на ограничения США.