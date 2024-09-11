Росфинмониторинг получит доступ к данным об имуществе граждан без их оповещения

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к закону «О государственной регистрации недвижимости», по которым Росфинмониторинг сможет получать данные об имуществе граждан без их ведома. Необходимость изменений объясняется тем, что возможный преступник, узнав о проверке, может скрыть следы. Сейчас владельцев недвижимости не уведомляют о выдаче кому-либо сведений о ней, если запрос поступил от правоохранительных органов.

Авторы инициативы хотят внести изменения в ст. 62 закона. Сейчас, в соответствии с ч. 17 этой статьи, по запросу собственника предоставляется информация о лицах, получавших из Единого госреестра недвижимости сведения о объекте недвижимости. Но собственник недвижимости не увидит запросы правоохранительных органов, это оговаривает закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Новый законопроект позволяет так же скрывать и запросы Росфинмониторинга. Это обеспечит конфиденциальность проверок ведомства в отношении недвижимости по выявлению незаконных сделок, отмечает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Документ появился как исполнение майского поручения премьер-министра Михаила Мишустина о повышении эффективности национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Бывший следователь по особо важным делам Александр Бурчук в беседе с «Ведомостями» отметил, что самым острым вопросом при расследовании уголовных дел о хищениях или иных преступлениях стоит возмещение причиненного ущерба либо изъятие имущества, говорит он. По словам адвоката, коррупционные связи в регистрирующих органах, сервисы подписки на изменения в регистрационном деле недвижимого имущества уведомляют владельца о получении запросов, касающихся объекта недвижимости, и могут послужить сигналом для его отчуждения или перерегистрации на «добросовестного покупателя» либо реально неосведомленного третьего лица:

«Так или иначе [нынешние нормы] позволяют коррупционеру принять меры к затруднению изъятия в доход государства такого имущества».

По действующим нормам Росреестр обязан по запросу правообладателя недвижимости предоставлять ему информацию о лицах (и Росфинмониторинг в их числе), получивших сведения об объекте, права на который у него не зарегистрированы, поясняет Груздев. Очевидно, добавляет он, что расследования, проводимые Росфинмониторингом, требуют конфиденциальности.

Любой неограниченный и неподконтрольный доступ к большим ресурсам данных приводит к возможностям злоупотреблений, а Росфинмониторинг как специальный госорган имеет и без того широчайшие полномочия по сбору информации из банков и многих других органов и организаций, отмечает старший партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. Адвокат также рассказал, что в материалах как гражданских, так и тем более уголовных дел ему не раз доводилось встречать подробнейшие справки об имущественном положении как организаций (включая иностранные), так и физических лиц, которые получаются явно не только формальным доступом к документам и базам данных, но и оперативно-розыскными методами:

«Не знаю, позволят ли вводимые изменения улучшить положение с коррупцией, но пока отчетливо заметна следующая тенденция: пока чиновник находится во власти, у него никогда никаких нарушений нет, как только он увольняется и у него появляются какие-то проблемы, сразу же выясняется, что у него много незадекларированного имущества».

Росфинмониторинг, в свою очередь рассказал, что «антиотмывочный» закон уже устанавливает запрет на информирование третьих лиц о мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Финразведка объяснила, что данные о недвижимости могут потребоваться в рамках работы по запросам следственных и оперативно-разыскных органов. Роскадастр уведомляет владельцев недвижимости о поступлении запросов в Единый государственный реестр недвижимости, сообщил Росреестр. Гражданин сам может запросить информацию о лицах, получивших такой доступ.