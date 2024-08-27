Больше 10 млрд рублей выделят на госплатформу по борьбе с отмыванием денег

Федеральный бюджет потратит в 2021-2030 гг. 10,61 млрд руб на финансирование мероприятий по обеспечению развития Единой информационной системы (ЕИС) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Это следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика».



Основой для данного мероприятия станет создание и развитие интеллектуальной цифровой технологической платформы для участников Национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).



К указанной цифровой платформе должно быть подключено пять федеральных органов исполнительной власти, а ЕИС Росфинмониторинга должна обеспечить предоставление сервисов координации и поддержки. Кроме того, запланировано функционирования сервиса мониторинга анализа криптовалютных транзакции.



Пресс-секретарь Росфинмониторинга Ирина Рязанова сообщила CNews, что ведомство, являясь координатором национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, на постоянной основе осуществляется развитие информационных технологий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение фактов противоправной деятельности. В соответствие с федпроектом ЦГУ, были разработаны интеллектуальная цифровая технологическая платформа ПОД/ФТ/ФРОМУ и сервис мониторинга и анализа криптовалютных транзакции.



По словам специалиста отдела надзора деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Западному округу Кристины Кочетовой, наибольший потенциал повышения эффективности системы ПОД/ФТ лежит в интеграции ИИ, API и инструментов для проверки клиентов. В условиях растущих угроз незаконного оборота ЦФА и теневой экономики важна организация работы ПФР с учетом блокчейн-технологий. Система «Прозрачный блокчейн» служит для деанонимизации и анализа операций по ПОТ/ФТ.